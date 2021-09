El musical "Moulin Rouge" brilla en la noche de los premios Tony del teatro

El musical "Moulin Rouge!: The Musical" brilló este domingo en la entrega de los Premios Tony, considerados los Oscar del teatro, llevándose diez de los catorce galardones a los que estaba nominado, entre ellos los de mejor musical, mejor director y mejor actor.





Congratulations are in order for our Spectacular cast, crew, and creative team on their 10 Tony Awards® — including Best Musical! Tonight we raise a glass to our wonderful fans, Bohemians, and Artists alike. We wouldn't be here without you. Cheers, one and all! pic.twitter.com/u0pu9qXTwJ