Vidarte: "Al proyecto del Guggenheim Urdaibai le queda un camino"

En la presentación de la exposición, volvió a salir el tema del proyecto de ampliación del Guggenheim en Urdaibai. A preguntas de los periodistas, el director del Museo Guggenheim Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, señaló que "le queda todavía un camino con unos pasos que recorrer, el primero de ellos dotarse de una estructura de financiación que hoy por hoy no tiene". En este sentido, añadió que, en la actualidad, la hoja de ruta "de cara a esa estructura de financiación a la que se aspira está ligada con el proceso de obtención de fondos europeos, dentro del plan Next Generation.

"Eso es lo que nosotros estamos contemplando. Lo que pueda pasar en un futuro, no lo sé. Hoy por hoy, esa es la situación, y mientras eso no esté más planificado y definido, el proyecto para nosotros sigue estando en la situación en la que está", en una fase previa y "aún no tiene la aprobación del Patronato".

De poder materializarse el proyecto, el Guggenheim se ampliaría en Urdaibai, entre Gernika y Murueta. Contempla construir dos edificios en la antigua fábrica Dalia de Gernika y en los astilleros de Murueta, que estarían conectados por una vía verde.

El Patronato ha conocido esta misma semana este proyecto, que mantiene las características del conocido en 2008, con el mismo enfoque de ampliación discontinua y cualitativa, en el entorno de Urdaibai, pero incorporando otros elementos que lo enriquecen, como el hecho de que se hace mayor énfasis entre la conexión artística y otro tipo de actividades creativas, como la investigación, la tecnología o el diseño. Supondría un nuevo modelo museístico, que aunará producción artística, ecología, tecnología, conectividad social e investigación y proporcionará al visitante una experiencia diferente y complementaria a la del actual Museo Guggenheim Bilbao.

Optará a recibir hasta 81 millones de los fondos europeos. El resto de la inversión, hasta 127 millones, correría a cargo del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia e instituciones locales.



Un proyecto redondo



El diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, insistió ayer en que el proyecto de ampliación se hará, pese a que no haya fondos europeos, aunque sea más tarde. Además, aclaró que no se hará un edificio de las características del edificio de Bilbao y se respetará el medio ambiente. Rementeria señaló que es "una pieza más en muchos otros proyectos que ya son realidad, que ya se han puesto en marcha o que se pueden poner" en el futuro. En este contexto, citó la Línea 5 del Metro, la Torre de Emprendimiento, la red de bidegorris, la digitalización para que la banda ancha llegue "a todos los rincones" o un plan sociosanitario dirigido a las personas mayores.

"Hay muchísimos proyectos y el Guggenheim es una pieza más", añadió. Además, apuntó que la ampliación del Museo "se hará" si hay fondos Next Generation y, si no los hay, es uno de los proyectos "de mucha entidad, muy importantes, que generan mucho bienestar en la sociedad de Bizkaia".





Oposición del PP

Por su parte, la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, reprochó ayer al diputado general que garantice la realización de la ampliación del Guggenheim en Urdaibai aunque no tenga fondos europeos y no lo haga con la línea 5 del metro hasta Galdakao.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, González criticó que Rementeria diga que la ampliación del Guggenheim se hará aunque no tenga financiación de los fondos europeos de reconstrucción Next Generation.