Hollywood decide si 'La trinchera infinita' sigue en la carrera de los Oscar

La Academia de Hollywood dará a conocer hoy su shortlist, es decir, la lista con las precandidatas que podrían llegar a competir por un Oscar. Dicho de otra manera, a lo largo de este martes ?en función al cambio horario y a la hora en la que se lance la nota de prensa puede ser que la noticia llegue de madrugada? se conocerá si La trinchera infinita ha pasado un nuevo corte en su camino a conseguir la candidatura en la categoría del Oscar a Mejor película internacional ?hoy se revelarán las quince cintas que aspirarán a ello?, premio que se entregará en la gala del 25 de abril en el Dolby Theater de Los Ángeles (EEUU). Los académicos concluyeron el pasado viernes sus votaciones para este listado de preseleccionados y, de superar esta fase, a la premiada cinta de Jon Garaño, Aitor Arregi y Joxemari Goenaga solo le quedará una valla por saltar: la de la nominación definitiva, que se anunciará el próximo 15 de marzo. "El objetivo es jugar la segunda parte del partido, la candidatura al Óscar", asegura uno de los productores de la cinta, Xabier Berzosa.

Aunque los "nervios conscientes" aún no han llegado, es posible que aparezcan durante las próximas horas, mientras los cineastas combinan su quehacer diario con la espera a la nota de prensa que salga de las oficinas de la Academia en Los Ángeles; algo que puede darse en cualquier momento a lo largo de la jornada.

Hace un mes, con el cambio de año, La trinchera infinita inició su campaña de promoción en Estados Unidos para intentar que la mayor cantidad de académicos visionasen este largometraje con la intención de llegar a jugar esa "segunda parte del partido". Para acometer su estrategia de prensa, publicidad y relaciones públicas, la película ha contado con financiación de instituciones como el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el ICAA. Por supuesto, también han recibido el apoyo de Netflix, distribuidora de la cinta al otro lado del charco desde el pasado 6 de noviembre.

Con respecto a la campaña, que este año no ha podido desarrollarse de manera presencial a causa del covid-19, Berzosa relata que la han podido desarrollar sin problemas y que, incluso, han podido hacer "un poco más" de lo previsto inicialmente, aunque reconoce que se trata de acciones con un resultado "muy difícil de medir" hasta que no se hace pública la lista. Eso sí, el productor confirma que tras un mes de campaña La trinchera infinita sí ha logrado "algo más de visibilidad".

En este sentido, el productor comenta que las valoraciones que les llegan "son buenas"; el mensaje y el contenido de La trinchera infinita también "se ha entendido" en Estados Unidos. "La clave se encontrará en si hemos conseguido que muchos académicos la hayan visto y la hayan votado", asegura, al tiempo que añade que "lo que hay que hacer" en este tipo de campañas "es agitar todo lo posible y que la película no caiga en el olvido". Aún así, el responsable de Irusoin se muestra prudente y matiza que siempre existe un salto entre la acogida en redes sociales y medios de comunicación y los miembros de la Academia: "Que una película genere ruido en redes no tiene nada que ver con la percepción del académico".

PELÍCULAS COMPETIDORAS

Con un optimismo moderado, pero siempre cauto, Berzosa reconoce que la competencia de este año es dura: "Hay posibilidades, veremos lo que pasa". No en vano, esta historia sobre un topo que permanece escondido en casa 30 años tras la Guerra Civil se enfrenta a casi un centenar de películas llegadas de todo el mundo, algunas de ellas que han competido y que han sido premiadas en festivales de categoría A, como el propio Zinemaldia, encuentro en el que, por otra parte, La trinchera infinita también se hizo con sendos premios en 2019 ?Concha de Plata al Mejor director para el trío de realizadores, Mejor guion y Premio Irizar al Cine Vasco?. "Todo el mundo ha reforzado sus posiciones", apunta.

Uno de los competidores más duros, "la gran favorita", es Druk/Another round, de Thomas Vinterberg, una película sueca con el sello Cannes que compitió en la última Sección Oficial de Donostia y que, además de llevarse el aplauso del público y la crítica, se alzó con la Concha de Plata a la mejor interpretación masculina que recayó sobre el cuarteto protagonista formado por Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang y Lars Ranthe. "Es una película hecha para triunfar", afirma.

Pero Another Round no es la única cinta de éxito que pasó por la última edición del Festival y que tiene papeletas para ser seleccionada. En la misma carrera se encuentra True mothers, de Naomi Kawase, en representación de Japón y, por supuesto, Beginning, la polémica cinta de Dea Kulumbegashvili, que también obtuvo el sello del festival galo y que hizo historia en el Zinemaldia al llevarse cuatro premios de la competición oficial. No obstante, a juicio de Berzosa, al largometraje que representa a Georgia puede perjudicarle el cambio en la normativa de la selección que se ha producido este año a causa del covid-19. A diferencia de otras ocasiones, este año no habrá un cupo de películas seleccionadas "a dedo" por un comité de la Academia y todas serán votadas por académicos. "Beginning podía haber sido una de las tres películas seleccionadas por el comité por el tipo de cine que es, por su calidad y por su planteamiento, entre otras cuestiones. Ahora que todo es por votación, no sé hasta qué punto es una película que le pueda gustar al académico medio", explica.

En esta misma línea, al igual que con la de Kulumbegashvili, piensa que la representante de Costa de Marfil, Night of the Kings, de Philippe Lacôte, podría haber sido una por las que optase el comité y que "seguramente, también pasará por votos". "Es una película pequeña que también tiene mucha fuerza", dice para después hablar de la guatemalteca La Llorona, de Jayro Bustamante, que se pudo ver en Donostia en la sección Horizontes Latinos: "Ha sido premiada, está en los Globos de Oro y tanto la película como el director son muy buenos; ha cogido mucha fuerza". Otras como Two of Us (Francia), A sun (Taiwan) y Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina) también pueden ser duras competidoras, en su opinión. ¿Cuál pasará? ¿Cuál no? El resultado no se hará esperar.