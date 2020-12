La Azoka de Durango cierra sus puertas con 27.758 ventas 'on line'

Superando las expectativas y muy satisfechos con la respuesta obtenida por parte del público. Esta fue la valoración que hizo en la jornada de ayer Gerediaga Elkartea de la 55. edición de la Durangoko Azoka, celebrada del 4 al 8 de diciembre. Adaptándose a las normas sanitarias, con una tienda virtual y programación presencial con aforo, Nerea Mujika y Arantza Atutxa, presidenta y gerente de la entidad, valoraron de manera muy positiva la respuesta obtenida estos días. "Hemos cumplido y superado todas las expectativas iniciales. Estamos emocionadas con la respuesta que hemos recibido por parte de la ciudadanía. Es impresionante el latido colectivo que hemos creado entre todos y todas", valoraron orgullosas.



De viernes a martes, la novedad de la tienda on line contó con gran repercusión. Muestra de ello, las más de 7.800 compras realizadas a través de la web de la Azoka. En total de se han adquirido 27.758 productos: 15.577 libros, 7.036 productos musicales, y otros 5.145 productos de todo tipo. De media, en cada compra se realizó un gasto de 53 euros y se adquirieron una media de 3,5 productos. El último día de Azoka, el martes, fue la jornada en la que más ventas se produjeron. En este sentido, el hecho de que las compras se hayan tenido que hacer a través de la web, ha influido en el número de entradas con récord de visitantes: 147.000 personas. "En algunos momentos más de 4.000 personas se han dado cita en esta plaza digital de la Azoka", aseguraron desde Gerediaga Elkartea.







#55DA #TaupaDA ?? | Balorazioa ???



Durangoko Azokako taupada ez da eten: 7.800 erosketa, 27.758 produktu salduta eta 50.000 kulturzale egitarauaz gozatzen.



Mila esker zuen taupada emateagatik!https://t.co/R5ptHgc3Yc pic.twitter.com/Pi9cPelMRg — Durangoko Azoka (@durangokoazoka) December 9, 2020

En 141 librerias

Con presencia de público

Ubicada en Landako Gunea, la tienda virtual permitió realizar los pedidos que el cliente recibió directamente en su domicilio. Aunque la mayoría de compras se han realizado desde Euskal Herria,En este sentidose pidieron más cajas para realizar los envíos y se aumentaron los viajes de los transportistas para enviar los paquetes. "Ha sido incesante el ajetreo en el almacén de Landako, y varias discográficas, editoriales y creadores han tenido que venir varias veces a reponer sus productos. Por primera vez hemos creado una enorme tienda on line de la cultura vasca con toda su complejidad, y por eso queremos agradecer la comprensión que habéis mostrado ante ciertos problemas técnicos", explicó Atutxa.Aunque la tienda dejó de estar operativa el miércoles, gracias a la segunda rama del proyecto Zu non, han DA!, en 141 librerías de toda Euskal Herria, entre ellas Hitz de Durango,Participarán 13 establecimientos de Araba, 59 de Bizkaia, 49 de Gipuzkoa, uno de Lapurdi y 19 de Nafarroa. Elen www.durangokoazoka.eus . "Aquellas personas que aún no hayan comprado en la tienda on line aún pueden adquirir productos de la Azoka en la librería de su localidad", animaron desde Gerediaga Elkartea.En lo que a la programación se refiere, durante los cinco días de Azoka se han organizadoy en totalen las distintas tertulias, presentaciones, mesas redondas, etc. Por otro lado, 43.500 personas siguieron los actos a través del streaming; la mayoría desde Euskal Herria, aunque también desde otras partes del mundo como México, Argentina o EE.UU. Además, en el marco de la iniciativa Zu non, han DA! se organizaron. Asíy en la mayoría de los espectáculos se agotaron todas las entradas. "Teniendo en cuenta la programación tanto en Durango como del resto de localidades, 5.800 personas han podido disfrutar del programa de forma presencial. Todas estas actividades se han organizado respetando las medidas sanitarias. Ha quedado claro que la cultura es segura y que en esta difícil situación que estamos viviendo podemos seguir disfrutando de ella", apuntaron desde la organización.Satisfechos con la valoración de una Durangoko Azoka marcada por la crisis sanitaria global,"Durante cinco días, hemos visto y sentido la cultura vasca; el reto es que siga latiendo durante todo el año. Sigamos disfrutando y consumiendo cultura vasca, en librerías, teatros, salas y cines. Que este latido colectivo no se interrumpa aquí", deseó Nerea Mujika.