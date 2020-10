Toti Martínez de Lezea y Elvira Lindo, premiadas en Feria del Libro de Bilbao

Las escritoras Toti Martínez de Lezea y Elvira Lindo han recibido este jueves el Premio Atea-Laboral Kutxa Saria, en la inauguración de la 50 edición de la Feria del Libro de Bilbao, donde presentarán sus dos últimos trabajos, "La Editorial" y "A corazón abierto".

"Sin los libros no hay cultura" y "Quien no lee no sabe, ese es el problema", han sido las reivindicaciones de la autora gasteiztarra afincada en Larrabetzu. "Los libreros, los lectores y los escritores estos días vamos a estar peleando, a pesar de la máscara y de que amenaza lluvia", ha bromeado Martínez de Lezea, que ha ofrecido "humor y cultura".

LECTURA DURANTE EL CONFINAMIENTO

Por su parte, Elvira Lindo ha recordado que, durante el confinamiento, la lectura ha sido el "gran acompañante de la desesperación, de la angustia" y le ha dedicado el premio al dibujante Quino -"la única noticia de ayer en la que ha habido unanimidad es que todos queríamos mucho a Quino", ha resaltado- y a tres amigas de Bilbao, ciudad que siempre se ha portado "fenomenal" con la escritora.

FERIA DEL LIBRO EN EL ARENAL

Desde este jueves y hasta el próximo 11 de octubre la Feria del Libro de Bilbao cita en el Paseo del Arenal a editores, lectores y escritores. Se trata de una edición especial, ha subrayado el alcalde de la capital vizcaina, no solo por su 50 aniversario, sino porque la mujer será protagonista, ya que hasta cinco escritoras serán premiadas.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se ha referido al significado del premio que han recibido Martínez de Lezea y Lindo: "Atea es la puerta y la cultura debe ser una puerta. Si somos capaces de que por esa puerta a la cultura entremos todas las personas, vamos a ser una ciudad y una sociedad mejores", ha asegurado.

A la izquierda, Toti Martínez de Lecea y a la derecha, Elvira Lindo

Por último, ha subrayado la importancia de que se vayan recuperando "puntos de encuentro", como es la Feria del Libro, y ha pedido a los bilbaínos que compren libros para ayudar a un sector que está sufriendo "lo indecible".

Elvira Lindo presentará su novela "A corazón abierto" esta tarde a las 19.30 horas en la Biblioteca Bidebarrieta, mientras que Toti Martínez de Lezea hará lo propio con "La Editorial" mañana viernes en el mismo enclave.