Belako presenta su nuevo disco la próxima semana en Bilbao

La banda vizcaina Belako iniciará el 27 de agosto en el Palacio Euskalduna de Bilbao la gira de conciertos de presentación de su cuarto disco de estudio, 'Plastic Drama', que será lanzado al mercado un día antes.

En un comunicado, el cuarteto de Mungia ha informado de que la puesta de largo de su nuevo disco se llevará a cabo en tres conciertos sucesivos a finales de agosto, Bilbao (día 27), Barcelona (28 de agosto - Les Nits del Primavera) y Madrid (30 de agosto - Sala La Riviera).

Después de una gira por autocines al aire libre tras concluir el estado de alarma, el grupo que integran la vocalista Cris Lizarraga, los hermanos Josu (guitarras) y Lore Billelabeitia (bajo), y el batería Lander Zalakain, publicará el 26 de agosto 'Plastic Drama', lbum que han descrito como "uno de sus trabajos más críticos y reivindicativos hasta el momento".



Concierto de Belako en el autocine de Getxo. Jose Mari Martínez

Los cinco primeros temas, lanzados como adelanto del disco, han sido elegidos como canciones de la semana en las publicaciones NME, The Line Of Best Fit y El Universal y la banda ha sido incluida en el escenario principal del cartel 2020 del británico festival Reading & Leeds, primera banda estatal en conseguirlo.

El disco ha sido autoproducido por la formación y gira en torno al concepto de "doble moral" ya que, tal y como han señalado desde el banda, "por una parte reflexiona sobre la incidencia humana en las catástrofes sociales y medioambientales de la última década y, por otra parte, reconoce la hipocresía de la crítica formulada desde un punto de vista privilegiado, a través de las redes sociales y fuera de ellas, con la libertad concedida por las máscaras con las que ocultamos nuestra verdadera cara".





"VERDADERO SIGNIFICADO DE LAS COSAS"

Tal y como ha señalado Belako, su nuevo disco "busca el verdadero significado de las cosas en un mundo que traduce todo en líneas de ensamblaje, fabricación y explotación de seres vivos".

Desde su punto de vista, "se trata de la dura realidad a la que se enfrenta nuestra generación y el único buen uso de la nueva tecnología, que es la capacidad de correr la voz y llamar a la acción".

El título del álbum, han indicado, "tiene otro mensaje, ya que también nos recuerda los problemas del primer mundo del que estamos tan ansiosos por quejarnos. Solo podemos esperar un legado humano más responsable".