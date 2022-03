Los memes más divertidos del guantazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar

No se habla de otra cosa: la bofetada de Will Smith a Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Y, evidentemente, han surgido decenas de memes de ese momento histórico que se han extendido a gran velocidad tanto por Twitter com por Instagram o incluso WhatsApp. Algunos de ellos han provocado que Pablo Motos se haya convertido en trending topic por las veces que ha invitado al actor estadounidense a El Hormiguero y por el deseo de muchos internautas de que el guantazo se lo hubiera llevado el presentador del programa de Antena 3.



Aquí va una recopilación de los mejores memes.







Fuiste bueno MEME, pero Will Smith te destronó€



Gif en progreso€ pic.twitter.com/iacCRzRCSo — fabrysistem (@fabrysistem) March 28, 2022

Will Smith y el oso de Cádiz en los Oscars pic.twitter.com/HIdBmdi0wG — Pablo Martínez (@Pjaries) March 28, 2022

Mejor actor de reparto para Will Smith. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) March 28, 2022

Will Smith llegando a la estación de policía después de los #Oscars. pic.twitter.com/NFIj2hL5fC — Ivette (@puntitofinale) March 28, 2022

Es de justicia que Will Smith se lleve en el próximo festival de cine de San Sebastián el premio Don Ostia. — El Capitán ???? (@Alatriste_66) March 28, 2022

will smith cuando vaya al hormiguero y pablo motos haga el chiste más mschista y rancio que ha escuchado en su vida mientras que dos hormigas de peluche se ríen como idiotws pic.twitter.com/HIJntaxsuD — Adrián Galindo (@galiindo13) March 28, 2022

Chris Rock siguiendo con su presentación después del putazo que le dio Will Smith #Oscars pic.twitter.com/knCxtJQaY9 — . (@AlejanBritoR) March 28, 2022

Ahora lo de Will Smith, que pedo con este mes de verdad y quedan 4 días. Los memes no se quedan atrás loco. pic.twitter.com/iJByPcFZx9 — BarcaGamer ???? (@barcagameryt) March 28, 2022

El mejor meme de lo de Will Smith y Chris Rock que verás hoy: pic.twitter.com/lUjjTZPc0h — ManuVisión (@manuvision_) March 28, 2022

"Como mucho se harán dos o tres memes de Will Smith" pic.twitter.com/dqt5gklm8E — The Raven (@the_raven77) March 28, 2022