El exalcalde de Burgos hace el ridículo con el Photoshop

Los retoques en las fotos están a la orden del día. Ya no sólo para quitarse algún kilo, alguna arruga o parecer más moreno, sino para quitar elementos que molestan. Y con el Photoshop y las aplicaciones de retoque fotográfico casi se pueden obrar milagros. Si las sabes utilizar con un mínimo de destreza, claro.



Esa destreza es lo que le ha faltado al exalcalde de Burgos Javier Lacalle. Ahora que todo el Partido Popular se ha unido repentinamente en torno a Alberto Núñez Feijóo, el ex primer edil, también del PP, ha querido subir a Instagram una foto mostrando una aparente cercanía con el todavía presidente de la Xunta de Galicia.



Justo después de que el líder gallego comunicara oficialmente su candidatura a presidir el PP, Lacalle subió una foto con él y con este texto (sin corregir las erratas): "¡¡¡Llegó el día!!! Hace, casi 4 años, le oía en su despacho decir porqué no era el momento. Hoy, ha dado un paso valiente y necesario a la presidencia del PP y, después, de España. Será UN GRAN PRESIDENTE !!!".





?? A Javier Lacalle, exalcalde de Burgos, se le ha ido un poco de las manos el Photoshop.



Foto que ha subido hoy | Foto original: pic.twitter.com/do2law2uMa — Jesús González?? (@jesusgona) March 3, 2022

Os voy dejando una recopilación de las grandes obras de arte que se están haciendo ???? pic.twitter.com/GFuDZ6V2hi — Jesús González?? (@jesusgona) March 4, 2022

"Le oía en su despacho", escribe Lacalle, y lo ilustra con, como dándose importancia. Pero es que lo ha hecho tan mal que ha sido muy fácil pillarle, y ademásque poco tiene que ver con la que ha subido el burgalés.varios curas entre ellas, de paso ha perfilado probablemente sin querer la nariz de Feijóo, y para eliminar las manos de todos ellosLa ejecución es pésima y toda la zona eliminada se muestra absolutamente borrosa, evidenciando que ahí ha pasado algo. Algo como quepara simular un encuentro privado con el próximo líder absoluto del PP y hacerle un poco la pelota, que quién sabe qué deparará el futuro.Loshablan de "ridículo", de pagarle "un curso de Photoshop", de "nivel niño de 8 años", de "cutre y trepa" o de que "Feijóo renegará" de él, y tampoco han faltado los memes al respecto.