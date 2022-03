Las gangas vuelven a llenar el Casco Viejo de Bilbao

Libros, pantalones, zapatos, faldas, incluso vestidos de gala, al 50% y, en ocasiones, hasta al 80%. Las calles del Casco Viejo de Bilbao se han llenado hoy, y lo estarán hasta el sábado, de burros y mesas con prendas y artículos a precios rebajados por el Ganga Market. Cerca de 200 comercios aprovecharán estos tres días para liberar el 'stock' de la pasada temporada y dar espacio así a la nueva.

Deportes Dalmau es una de los comercios que se han sumado a la 35ª edición del Ganga Markel del Casco Viejo. Cuentan con tres tiendas, una en la calle Correo, otra en Sombrerería y una más en Tendería y todas ellas tienen a sus puertas zapatos, zapatillas y chanclas rebajadas. "Llevamos bastante tiempo participando en el Ganga Market y lo cogemos con muchas ganas e ilusión porque nos da oportunidad de limpar el stock de la temporada pasada", explica Eukene Arbizu, de Deportes Dalmau.

Aunque la jornada ha empezado lluviosa, el cielo ha despejado y ha permitido a clientes y comerciantes disfrutar de la primera jornada de este mercado. "Esta mañana nos hemos asustado cuando hemos visto que llovía tanto, pero al final ha parado y eso hace que la gente se anime más. Esperamos que mucha gente se acerque para comprar", relata Arbizu. "Nosotros tenemos artículos hasta con un 50% de descuento. La gente se acerca ahora sobre todo a buscar productos de cara a verano", cuenta.

Respecto a lo que se puede encontrar, este mercado "da la oportunidad de que la gente encuentre marcas muy buenas a precios muy buenos", señala Arbizu. En su caso, indica que "botas de monte de mucha calidad están ahora a precios realmente atractivos".

DE BASAURI AL GANGA MARKET



Vecinos del Casco Viejo se topan con el de frente, al ir a la compra o al salir de casa. Los puestos inundan las calles, sin embargo, también hay quien acude al Casco Viejo cada año para disfrutar del Ganga Market. Es el caso de Marije Bernal y Mikel Cantalapiedra. Esta pareja de Basauri no deja pasar ninguna edición de este ya típico mercado de Bilbao.

Cuentan que es "un mercado mucho más cercano que anima a comprar". "A veces entrar a una tienda solamente a mirar te da apuro pero si lo ves fuera es más fácil", explican. Aseguran que siempre que vienen encuentran algo, aunque confiesan que no siempre es algo que necesitan. "Venimos todos los años y cada vez que hemos bajado nos hemos ido con algo. Cuando no necesitas algo no entras a una tienda, pero al estar en la calle a la vista de todos, te acercas y te animas a comprar".

Paqui Castilla y Dani Angulo es otra de las parejas que también trata de estar siempre presentes en el Ganga Market. El pasado año, confiesan, las calles del Casco Viejo estaban "más tristes" pero aseguran que este 2022 el mercado de las gangas ha vuelto a recuperar su esencia. "Las calles parece que se llenan más, está todo más alegre y las tiendas tienen más oportunidades de venta. Además, ahora sin la mascarilla el contacto entre la gente es mejor".

"Ojalá nunca se dejen de hacer iniciativas tan buenas como esta que vienen tan bien a los comerciantes y también a la gente en general", desea Paqui.