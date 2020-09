Marienea dedica un espacio a las mujeres mayores en su nuevo curso

La Casa de las Mujeres de Basauri, Marienea, ya tiene su nueva programación de cara a los próximos meses, que llega con una amplia y heterogénea propuesta de actividades; cursos, talleres, exposiciones, teatro, etc. Además, en este nuevo curso, se ha organizado un nuevo espacio para las mujeres mayores. En este sentido, tal y como explican, será un espacio "donde nos vamos a permitir pensar colectivamente cómo construir y vivir la vejez más allá de lo socialmente establecido". Entre los cursos que se impartirán se encuentran el de literatura, el ya habitual de refuerzo de suelo pélvico o uno de capoeira.

Por otra parte, la programación de Marienea sigue contando con las exposiciones, como por ejemplo, la dedicada al agroecofeminismo. Asimismo, este nuevo curso mantiene los grupos que tanto éxito están teniendo entre las usuarias, como los grupos para caminar juntas, el de corredoras y el de intercambio de capacidades.

Debido a la situación sanitaria provocada por el covid-19, el programa de la Escuela de Empoderamiento se adaptará para ofrecer todas las garantías. De esta manera, la actividad presencial podrá ser sustituida o buscar otras soluciones. En este sentido, en caso de no poder desarrollarse se ofertará on line. Además habrá actividad presencial con posibilidad de habilitar la vía on line para mujeres consideradas vulnerables por las autoridades sanitarias o, incluso, en caso de no poder desarrollarse se reprogramará en otras fechas. Además habrá alguna actividad que se desarrollará on line.

Las actividades requieren inscripción previa, confirmación de plaza y pago de matrícula. Para ello se puede contactar a través del teléfono 94 612 41 00 o en el correo electrónico marienea@basauri.eus. También se puede acudir presencialmente, en Kareaga Goikoa 54.