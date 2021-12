Álex Mumbrú: "Esperamos al mejor Breogán"

El Surne Bilbao Basket retomará su actividad competitiva este domingo (20.00 horas) en Miribilla con un importantísimo encuentro ante el Río Breogán. Lo hará además con una estructura muy diferente con respecto a quince días atrás como consecuencia de la llegada a la plantilla de Khyri Thomas y Stefan Peno, quienes muy probablemente debutarán en esa cita como 'hombres de negro'. Damien Inglis ya se estrenó en Valencia y Andrew Goudelock está recuperado de su lesión, pero solo hay sitio para dos extracomunitarios.

Álex Mumbrú ha repasado este viernes la situación de su plantilla y ha destacado que "tenemos alguna que otra baja, pero estaremos lo mejor preparados posible y a ver si hacemos un partido serio. No hemos podido tener buenas semanas de trabajo, pero espero que estemos bien preparados para el domingo".



CAMBIOS POR NECESIDAD



Sobre los cambios de fichas, ha querido dejar claro que se han llevado a cabo por necesidad. "Parece que las incorporaciones están hechas para mejorar. Nosotros estábamos contentos con el equipo, pero hemos tenido lesiones y un jugador que ha salido de la plantilla. No es que nos estemos volviendo locos, sino que tenemos que intentar suplir las bajas de jugadores porque de lo contrario no tendríamos ni ocho para competir", ha apuntado, desgranando estas últimas actuaciones: "Miniotas nos pidió irse y nos reforzamos con Inglis, Goudelock se lesionó aunque ya está disponible para jugar y fichamos a Thomas, y ahora con la baja de Rafa Luz, Tomeu Rigo y Álex Galán, tres jugadores que además son cupos, nos hemos reforzado con Peno. Espero que nos pueda ayudar ya aunque acaba de llegar". Sobre el extracomunitario que no será de la partida (Thomas, Goudelock o Jeff Withey), no ha dado pistas: "Vamos un poco día a día, a ver qué podemos conseguir estos dos días".

El entrenador de los 'hombres de negro' ha reconocido que los nuevos jugadores aportarán nuevas cualidades al grupo y variaciones en la forma de jugar. "Está claro que queremos cambiar. Khyri es más físico, tiene otras virtudes y queremos explotarlas. Pero no hemos tenido mucho tiempo, hemos tenido problemas hasta con los jugadores de cantera del equipo de Primera Nacional que se nos han lesionado. No hemos podido coger mucho ritmo de entrenamientos, pero sabemos de la importancia de este partido y tenemos que estar concentrados", ha recalcado.

ELOGIOS PARA EL RIVAL



A la hora de hablar del rival, ha destacado que "es un equipo que prioritariamente está bien entrenado, sabe a lo que juega. Ya en pretemporada nos ganaron bien. Empezaron muy bien y siguen en esa línea. Han pasado por un brote de covid y no jugaron el último partido pero hay dos formas de salir de esas situaciones: no muy bien o muy bien. Ellos llevan ya unas semanas entrenando, seguro que están preparados para afrontar el partido y tenemos que esperar al mejor Breogán. Tienen individualidades, juegan bien en ataque, defienden duro€ Es un equipo que está donde está por lo bien que hace las cosas".

Pese a que es Dzanan Musa el jugador que concentra focos y titulares en los entrenados por Paco Olmos, Mumbrú no ha focalizado en él el peligro de los gallegos. "Tienen un equipo compensado. Bell-Haynes es un jugador muy vertical, un gran base que está jugando a gran nivel, Mahalbasic es como su segundo director de juego y ayuda a que todos los jugadores sean mejores, Musa está claro que es un finalizador y un jugador determinante pero también lo es Kalinoski€ Y luego hay una base de jugadores a la que no se le da tanta importancia y no salen tanto en las estadísticas, pero los Quintela, Kevin Larsen o Iván Cruz también dan buenas rotaciones, aportan intensidad y saben lo que tienen que hacer. Son un conjunto peligroso". Los dos últimos regresan a Bilbao con la vitola de 'exhombres de negro': "Seguro que es un partido especial para ellos y para nosotros es bonito recibirles. Miribilla les arropará por lo que hicieron aquí. Les tenemos un gran cariño".