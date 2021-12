Khiri Thomas:" Solo me importa ganar"

Khyri Thomas se ha dejado las ínfulas en Estados Unidos y ha llegado a Bilbao con ganas de sacarle el máximo provecho a su primera experiencia fuera de su país. No suele ser común en los jugadores procedentes del otro lado del Atlántico ya que muchos siempre aseguran que son capaces de hacer de todo en una cancha, pero el nuevo escolta del Surne Bilbao Basket sabe que llega para "aportar energía en defensa y darlo todo en los entrenamientos. No vengo como una estrella porque haya jugado en la NBA. Aún no he demostrado nada y espero hacerlo aquí. Tengo mucha hambre e ilusión". Ya se encargó el director deportivo Rafa Pueyo de enumerar sus virtudes: "Es un jugador que nos va a aportar físico. Es muy bueno a nivel defensivo, siempre ha destacado por eso y por sus robos de balón. En ataque también tiene mucho talento, con facilidad para anotar desde la línea de tres y sabe jugar desde el pick and roll, encuentra al compañero liberado".

Su formación en una escuela militar le ha dado a Thomas unos valores en los que prima la educación, ya que saludó a los pocos presentes en su presentación oficial, y el esfuerzo. "Soy un jugador muy entrenable, siempre quiero atender y hacer lo que me digan los entrenadores. Mi obligación es dar el 100% en los entrenamientos y en los partidos porque no quiero perder el tiempo y hacérselo perder a los demás. Ellos se han tomado la molestia de ver mis partidos y me han dado la oportunidad de estar aquí, así que lo menos que debo hacer es tratar de responder en la cancha y respetar a los entrenadores y a los compañeros", reflexionó el jugador de Omaha, que tiene como ídolo a Kawhi Leonard y como equipo favorito a los San Antonio Spurs, lo que da idea de cómo entiende el baloncesto.

"Si yo meto treinta puntos y perdemos no vale para nada. Si meto diez y ganamos, lo firmo todos los días. Para eso he venido aquí, para intentar ganar todos los partidos que podamos", afirmó Khyri Thomas, que fue cortado por los Houston Rockets en octubre y "desde entonces he estado esperando una oportunidad. Cuando mi agente me habló de venir a Bilbao no me lo pensé y fue fácil decidirme. Tenia ganas ya de encontrarme con nuevos entrenadores, con nuevos compañeros y una nueva cultura. Estoy emocionado". De sus tiempos de universidad, conoce a Ángel Delgado, que "ha sido muy atento y me ha empezado a introducir en el equipo y en la ciudad". Thomas se muestra receptivo a todo lo que le rodea porque "soy una persona sencilla. Mientras tenga una cama y una nevera llena, no pido más que la oportunidad de jugar".

La fisonomía del Surne Bilbao Basket va a cambiar en busca de un perfil con más físico y más recursos defensivos. Andrew Goudelock, Rafa Luz y Tomeu Rigo sufren lesiones de incierta duración y ante la posibilidad de dejar muy limitado el juego exterior han llegado Khyri Thomas y Stefan Peno, que ayer jueves ya estaban sobre la cancha trabajando los sistemas del equipo. Cuando todos estén disponibles, tendrá que elegir Mumbrú, pero el domingo contra el Breogán los dos últimos en llegar estarán en la lista de inscritos en el acta. Y es que no se puede mostrar debilidades en la Liga Endesa, menos aún cuando los rivales ahora directos tampoco se han quedado parados en este periodo de ventanas FIBA y están moviendo sus plantillas.