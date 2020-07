Tan duro como atractivo

El Bilbao Basket debutará en la Basketball Champions League en un grupo que, como definió su director deportivo, Rafa Pueyo, será "muy atractivo para el público y muy difícil para nuestro equipo". Tras dos cursos de ausencia, los hombres de negro regresarán a una competición continental en un grupo rebosante de equipos con solera y notable tradición dentro del baloncesto europeo. No presentan el enorme potencial de antaño, pero escuadras como AEK Atenas, Fortitudo Bolonia, Brose Bamberg o Cholet resultan reconocibles para la gran mayoría de aficionados, mientras que el Pinar Karsiyaka turco y el Hapoel Holon, aunque con menos brillo, tampoco son peritas en dulce. Con el potencial deportivo, y por lo tanto la dificultad para pasar de fase –cuatro conjuntos avanzarán a octavos de final y otros tantos se quedarán en el camino–, asegurado en su Grupo D, la buena noticia para el conjunto vizcaino radica en la relativa cercanía y comodidad de la mayoría de desplazamientos, aunque en este aspecto el peligro radica en el octavo componente del grupo, que saldrá de las rondas previas con un póquer de aspirantes: Neptunas Klaipeda (Lituania), BC Balkan (Bulgaria), Minsk (Bielorrusia) y London Lions (Inglaterra).

La mayoría de los equipos deben construir aún sus proyectos de cara al próximo curso, pero sus recientes hojas de servicios y plantillas, además de los movimientos que ya han hecho en el mercado, sirven para esbozar su potencial. El AEK Atenas, campeón de esta competición en 2018 y clasificado para la Final Eight de la que saldrá el vencedor de la edición 2019-20 después de que esta tuviera que detenerse por la pandemia del covid-19, tuvo en nómina a importantes nombres propios el pasado curso: Keith Langford, Howard Saint-Ross, Mario Chalmers, Marcus Slaughter, Jonas Maciulis y dos exhombres de negro como Nikos Zisis y Dimitris Mavroeidis. Se desconoce cuantos de ellos seguirán la próxima temporada, para la que ya han fichado al pívot angoleño Yanick Moreira, pero el mero hecho de visitar el pabellón OAKA y su palmarés de trofeos internacionales (Recopa en 1968, Copa Saporta de 2000, finalista de Euroliga en 1998...) colocan al club griego como rival más que apetecible. También lo es la Fortitudo Bolonia, renacida en 2013 de las cenizas de un club desaparecido por culpa de la bancarrota y que llegó a contar con estrellas del calibre de Dominique Wilkins, David Rivers, Aleksandar Djordjevic, Arturas Karnisovas o Stojko Vrankovic, siendo un habitual de la Euroliga durante más de una década y perdiendo la final en 2004. Tras recuperar el pasado curso su lugar en la Serie A, regresarán a Europa con el efusivo Romeo Sacchetti en el banquillo, buenos refuerzos como los de Ethan Happ, Todd Withers y Adrian Banks además de dos promesas como Gherardo Sabatini y Leonardo Totè y a la espera de confirmar si ilustres veteranos como Pietro Aradori, Daniele Cinciarini y Stefano Mancinelli seguirán en el equipo.

El Brose Bamberg, gran dominador del baloncesto alemán entre 2005 y 2017 con nueve títulos ligueros y fijo en la Euroliga durante esos años, ha perdido potencial económico y su lugar en la cima de la Bundesliga lo ocupan ahora el Alba Berlín y el Bayern Múnich. El pasado curso cayó en cuartos en la competición doméstica, no superó la fase de grupos en la Basketball Champions League y ha puesto su próximo proyecto en manos del joven técnico Johan Roijakkers, que llega del Gottingen junto a dos jugadores: Dominic Lockhart y Bennet Hundt. Tampoco el Cholet francés atraviesa el mejor momento de su historia. De sus categorías inferiores han salido varios de los mejores jugadores galos de las últimas décadas (Antoine Rigaudeau, Jim Bilba, Rudy Gobert y Nando de Colo, entre otros) y de cara al próximo curso ha perdido a un notable tirador como Peter Jok (UCAM Murcia) y el prometedor exterior Abdoulaye N'Doye podría recalar en el Mónaco. Por contra, han fichado a los estadounidenses Chauncey Collins y Kyvon Davenport. ¿Mantendrán en nómina a Michael Stockton, hijo del mítico exjugador de Utah Jazz?

Las ikurriñas del Pinar Karsiyaka En cuanto al resto de rivales, a falta del que salga de las rondas previas, el Pinar Karsiyaka turco estaba realizando una gran temporada hasta la suspensión de la competición liguera por el covid-19, pues marchaba segundo detrás del Anadolu Efes con solo tres derrotas. Los de Ufuk Sarica han renovado a dos de sus pilares como Tony Taylor y Amath M'Baye, han contratado al veterano Sek Henry y se han asegurado la continuidad de una buena base de sus jugadores nacionales: Metecan Birsen, Nusret Yildirim y Yunus Sonsirma. Además, cuentan con una de las aficiones más fieles y calientes del baloncesto turco, con la curiosidad de que en las gradas de su pabellón se han llegado a ver numerosas ikurriñas como instrumento de animación al coincidir sus colores con los del equipo. Por último, el Hapoel Holon israelí, que al igual que el resto de rivales del grupo del Bilbao Basket cuenta con trofeos domésticos en sus vitrinas, se encuentra aún disputando la liga de su país y se medirá en cuartos de final al Galil Gilboa. Ya disputó la Basketball Champions League la pasada temporada y no fue capaz de superar la fase de grupos.

el formato

Rondas previas: Se disputarán a ida y vuelta y de ellas saldrán los cuatro equipos que se integrarán y completarán la fase de grupos de la competición. Las contiendas correspondientes a la primera ronda se jugarán los días 15 y 18 de septiembre y las de la segunda, el 22 y el 25 del mismo mes.

Fase de grupos: Se han confeccionado cuatro grupos compuestos por ocho equipos. Se medirán todos contra todos, tanto en casa como a domicilio, para un total de catorce encuentros por escuadra. Los cuatro primeros clasificados de cada uno de los grupos avanzarán a la fase de eliminatorias, quedando el resto eliminados. Esta fase de grupos arrancará el próximo 13 de octubre.

Fase de eliminatorias: Los 16 equipos supervivientes quedarán emparejados en ocho eliminatorias de octavos de final (primeros de grupo contra cuartos, segundos ante terceros; no podrán medirse equipos pertenecientes al mismo grupo de la fase anterior) al mejor de tres encuentros. Los ocho vencedores jugarán los cuartos de final, también al mejor de tres partidos.

Final Four: El campeón de la edición 2020-21 de la Basketball Champions League saldrá de una Final Four, cuyo emplazamiento no se ha hecho oficial todavía.

campeones

2016-17 Iberostar Tenerife

Los de Txus Vidorreta derrotaron en la final de la primera edición de esta competición al Banvit por 63-59.

2017-18 AEK ATENAS

El conjunto griego superó por 100-94 al Mónaco en el duelo final por el título.

2018-19 Virtus Bolonia

El Tenerife no pudo repetir éxito al caer en la final frente al conjunto italiano por 73-61.

2019-20

La competición tuvo que paralizarse por la pandemia del covid-19 y se resolverá en una Final 8.