Rafa Martínez no seguirá en Bilbao y decidirá en verano si continúa en activo

El jugador del RETAbet Bibao Basket Rafa Martínez no seguirá en el equipo la próxima temporada y decidirá el próximo verano si, a sus 38 años y después de 16 temporadas en la ACB, sigue en activo.

"Estoy muy contento de cómo me han tratado en la ciudad y en el club y de cómo nos han tratado a mi familia y a mí. Solo me queda agradecer a toda la gente de Bilbao y del Bilbao Basket por el trato", comentó el escolta catalán en una entrevista en acb.com en la que confirmó que no continuará en la capital vizcaina.

Martínez juega su último partido como 'hombre de negro' este jueves frente al Unicaja en la última jornada de la ronda de grupos de la fase final de la Liga Endesa. En total han sido 27 encuentros a las órdenes de Alex Mumbrú en los que ha promediado 8,1 puntos, 1,9 asistencias y 7,7 de valoración en casi 21 minutos sobre la pista.

"Es emocionante, pero al final no es como me hubiese gustado (acabar) en Miribilla. Aquí (Valencia) también es un pabellón muy especial para mí, pero sin público. Es lo que hay. Así es la vida y seguir hacia adelante", reflexionó.

"Veremos qué decisión voy a tomar. Después de este esfuerzo tan grande queremos un poco más de tiempo libre y ya lo decidiré en verano", añadió sobre si seguirá o no en activo la próxima temporada.

Por último, Martínez aseguró que de ahora en adelante visitará "bastante" Bilbao porque, además de que tanto a él como a su familia les ha gustado "muchísimo" la ciudad, fue en la capital vizcaina donde nació su segundo hijo el pasado mes de marzo.

"Por culpa de esta pandemia no hemos podido disfrutar estos últimos meses de una ciudad tan bonita y con tanto ambiente, pero en un futuro seguro que iremos para allá", destacó.