Dani García: "Espero que el fútbol nos devuelva lo que perdimos ante la Real"

Dani García ha comparecido esta tarde ante la prensa de manera telemática para ofrecer sus sensaciones de cara a la final de Copa que enfrentará este sábado al Athletic y al Barcelona en el estadio de La Cartuja, la misma sede en la que ambos equipos se vieron las caras el pasado mes de enero con la Supercopa en juego y donde el Athletic cayó derrotado ante la Real Sociedad nueve días atrás en la final del torneo del K.O. correspondiente a la pasada temporada.

El centrocampista de Zumarraga, que fue titular en ambas citas, estrenándose ante el Barça en un encuentro con un título en juego, ha asegurado que han hecho "borrón y cuenta nueva" y que están rearmados de moral para afrontar el exigente reto del sábado, aunque ha admitido que no es fácil darle la vuelta a una derrota como la sufrida en el derbi.

"Darle la vuelta a una derrota como la del sábado pasado es difícil. La semana ha sido dura, pero creo que hemos conseguido darle la vuelta. Esta final nos hace de nuevo muchísima ilusión, es un reto ilusionante. Si hacemos un buen papel grupal creo que seremos capaces de levantar otra Copa", ha apuntado el centrocampista de Zumarraga, deseoso de que el fútbol les devuelva lo que perdieron el pasado 3 de abril en Sevilla. "Es uno de los partidos más importantes de mi vida. Espero que el fútbol nos devuelva lo que perdimos la otra vez. Nos lo merecemos".

Dani García ha hecho público que tras la derrota en la final frente a la Real, salió a la calle con gorra y gafas de sol para tratar de pasar desapercibido entre la gente, pero que rápidamente se dio cuenta de que estaba haciendo "el ridículo". "Pensaba que me iban a decir algo malo, pero fue al revés. Llegamos de La Cartuja a Lezama y había cien personas animando. La gente nos ha dado muchos ánimos, no tenemos ningún reproche. Al contrario, les damos las gracias porque nos hemos sentido muy respaldados. No he visto a ningún pesimista por la calle. Están con nosotros. Los ánimos de la afición están muy arriba".

El centrocampista no ha tenido reparos en señalar al Barcelona como "favorito" para proclamarse campeón, pero ha hecho hincapié en que la ilusión del Athletic "es el doble" que la de su rival. "Ellos son los favoritos y tienen la presión de ganar este título porque son el Barcelona", ha recalcado, restando importancia a la derrota que el conjunto azulgrana sufrió el sábado a manos del Real Madrid. "No sé si es mejor que hayan perdido o que hubieran ganado contra el Madrid, no creo que les pase factura, están más que acostumbrados a este tipo de cosas", ha agregado.





ATENAZADOS



Cuestionado acerca de lo que sucedió en la final de Copa ante la Real, Dani García ha sido tajante: "Ese día no nos encontramos a nosotros mismos". Ha apuntado también que el hecho de decir que han estado "jodidos" no les va a hacer "mejores ni peores" y que desde el día siguiente a la derrota se han querido "quitar" ese "mal sabor de boca".

"Ahora tenemos la opción de quitarnos esa espina. Ya les ganamos la Supercopa y en los dos partidos de liga contra ellos les demostramos que para ganarnos van a tener que sufrir. Son favoritos, pero enfrente van a tener a once jugadores que van a morir en el campo y se van a dejar todo. Estamos ya con el cuchillo en los dientes y vamos a preparar el partido lo mejor que podemos".

En otro orden de cosas, el guipuzcoano, que aspira a ocupar una de las dos posiciones del doble pivote en la cita del sábado contra el Barcelona ha señalado que "gane o pierda" no se arrepentirá "nunca" de haber fichado por el Athletic. "Cuando tomé la decisión de venir al Athletic fue por estas cosas. No solo por que se se siente siendo jugador del Athletic, sino por todo lo que te apoya la afición y significa ser jugador de este club histórico. Personalmente me ha hecho superarme cada día tanto en lo futbolístico como en lo personal. Soy otra persona desde que acepté venir a un club como este", ha admitido sin miramientos.





LA COMPETENCIA, POSITIVA



Por último, cuestionado acerca de las numerosas probaturas que está realizando Marcelino García Toral en el centro del campo, donde el técnico no parece dar con la tecla, Dani García ha señalado como positiva esa competencia interna: "Desde que vino el nuevo entrenador a los mediocentros nos ha exigido muchísimo con balón y eso nos está haciendo crecer. Es normal que en unos partidos estemos mejor que en otros. Vienes todas las semanas con las ganas de ganarte el puesto para el fin de semana. Esa competitividad es buena para todo el mundo en general. Nos hace superarnos cada día. Yo intento dar lo mejor de mí para que el míster confíe en mí. Está contando conmigo y es de agradecer. Intento aportar en el campo y devolverle esa confianza".