Los socios deciden el futuro del Athletic

24 de junio de 2022. Jornada histórica para un club histórico. Las cartas están sobre la mesa. Los tres candidatos a la presidencia del Athletic han jugado sus bazas. Es hora de resolver quién ha convencido en mayor medida. Los socios, soberanos, decidirán hoy al sucesor de Aitor Elizegi para dirigir al club durante los próximos cuatro años de legislatura. Ricardo Barkala, Iñaki Arechabaleta, Jon Uriarte y sus respectivos equipos de trabajo conocerán los frutos del trabajo realizado para ganarse la confianza de la masa social.

Las urnas dictarán el nombre de la persona que se sentará en el sillón de Ibaigane, determinarán al presidente número 33 desde la fundación del club en 1898, aunque será el turno número 34, pues a lo largo de la historia solo un mandatario repitió cargo en dos etapas interrumpidas al frente del club, Pedro Astigarraga (1910-11 y 1917-19). En esta ocasión, volverá a haber cambio y uno de los candidatos escribirá su nombre en la memoria del club.

Atrás queda una carrera que arrancó oficialmente el pasado 9 de junio, cuando la Junta Electoral validó a los tres candidatos, que hicieron entrega de los avales el 4 de junio. Según datos aportados por el club, Uriarte presentó 6.428 firmas de las cuales 6.041 fueron validadas; Barkala acudió con 4.461, siendo aprobadas 4.054; Arechabaleta llegó con 2.987 totales, con 3.261 admitidas por el órgano competente.

Todos ellos superaron el corte de los 2.016 avales que son el mínimo exigido para erigirse en candidato. Esa cifra representa el respaldo del 5% de la masa social del Athletic que determina quién salta a la arena electoral.

Tras la exposición de los proyectos, llega el turno de los socios, que desde que se estableció el sufragio universal en 1982 han protagonizado una media de participación del 51%. En el caso de las últimas elecciones, el concurso fue del 46% (19.060 votos), siendo un 47,90% del total para Aitor Elizegi y un 47,46% para Alberto Uribe-Echevarría. Es decir, el primero se impuso por 85 papeletas. Para los comicios que acontecen, 40.257 socios podrán ejercer el voto en San Mamés, que se estrena como sede electoral.

los retos



El presidente electo, una vez presentado y validado el preaval –unos 7 millones de euros–, deberá afrontar retos trazados en tres áreas: deportiva, económica y social. En el plano deportivo y en busca del progreso, el nuevo entrenador, Ernesto Valverde o Marcelo Bielsa, tratará de devolver al equipo a Europa tras cinco temporadas sin conseguir el billete continental. Precisamente el último técnico que llevó al equipo al Viejo Continente, Txingurri, vuelve a la escena con las candidaturas de Barkala y Uriarte. Alzar la Copa se antoja como otra ambición, teniendo en cuenta las opciones de los últimos años y dada la tradición histórica del club en esta competición.

En esta línea se mueve el femenino. Europa también aparece como aspiración para un equipo obligado a retener el talento después de importantes salidas del vestuario. La figura de Iraira Iturregi como entrenadora es el único consenso de las tres candidaturas. La Copa es objeto de deseo.

Lezama será otro desafío. La captación y la formación resultan cruciales. No en vano, solo un candidato –Barkala, con Jon Moncayola y Nahikari García– ha garantizado con nombres propios incorporaciones a través del mercado de fichajes, prueba la dificultad de reforzar a las plantillas mediante compras o cesiones.

Regresar o no a Europa tendrá una influencia directa en las arcas, mermadas por no gozar del plus económico que implica acceder a plazas europeas y por una pandemia que ha reducido los ingresos. En paralelo, la dirección asumirá la responsabilidad de construir el Athletic del medio y largo plazo. Deberá gestionar la situación de una veintena de jugadores del primer equipo masculino, cuyos contratos expiran en uno o dos años.

En el área social aparece la relevancia de la cohesión. La Junta deberá satisfacer demandas para estrechar vínculos entre socios y club. Están por verse las consecuencias de unas elecciones tricéfalas y la posible afectación en las relaciones entre la institución y su entorno. En un escenario de vencedores y vencidos, será importante lograr que prevalezca la paz social, o al menos, que la nueva Junta encuentre margen para desarrollar sus ideas.

los votantes

40.257

