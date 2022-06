Uriarte prescinde de Aviña como director deportivo tras sus polémicos tuits

Carlos Aviña es ya historia en la carrera electoral por presidir el Athletic. El mexicano, el elegido en un primer momento por Jon Uriarte para ocupar la dirección deportiva del club en caso de salir triunfador en las elecciones del viernes, ha sido fulminado menos de veinticuatro horas después de su presentación. La candidatura de Izan Athletic comunicaba lo que buena parte del entorno rojiblanco esperaba desde que se habían divulgado una serie de tuits machistas, racistas y homófobos de Aviña en el pasado. La plancha de Uriarte no ha tenido más remedio que prescindir de sus servicios. Ha informado a las 1.13 horas. Al cierre de la edición de este martes en papel, en DEIA detallábamos el comité de crisis que había convocado el equipo de Uriarte, que suspendió un acto previsto por la tarde en Barakaldo. Tenían que tomar una decisión lo antes posible y la resolución ha llegado de madrugada.

"Las personas del equipo Izan Athletic estamos cien por cien comprometidas con la igualdad, la diversidad y el respeto pleno a las personas. Son principios y pilares esenciales de nuestro proyecto y, por tanto, entendemos que los mensajes de Twitter viralizados en redes sociales son incompatibles con los valores de la candidatura de Izan Athletic, de ahí la solución adoptada", destacan en un comunicado desde la candidatura de Uriarte, que abrió una investigación ayer por la mañana para saber si los comntarios eran verídicos.

Carlos Aviña, según indican, era la persona elegida, "de entre un pequeño grupo de profesionales seleccionados", para liderar el proyecto deportivo como director general de fútbol por su "gran trayectoria, demostrada formación y alto potencial". Su experiencia tanto como director deportivo del América de México así como del Cercle Brugge (club perteneciente a la estructura del Mónaco), añaden, "avalan su capacidad y potencial profesional". "Carlos ha mostrado su arrepentimiento y rechazo a esos tuits, y asimismo, a instancia de Izan Athletic, ha aceptado quedar al margen del proceso electoral y así evitar interferir con sus actividades en su club de origen", aseguran desde el equipo de Uriarte.





DERECHO A EQUIVOCARSE



A la espera de conocer el sustituto de Aviña en el proyecto de Uriarte, desde su candidatura intentan relativizar la gravedad de los comentarios vertidos en el pasado por el mexicano: "Creemos en el derecho personal a equivocarse, pedir perdón y corregir sus conductas de juventud. Hemos conocido a Carlos y además de su capacidad y potencial en el área de la gestión deportiva, hemos podido comprobar de primera mano que los tuits viralizados, los cuales datan de un periodo superior a diez años, no representan ni encarnan a la persona que hemos conocido. Reiteramos nuestro compromiso con los valores del Athletic y nuestra firme convicción de que otro Athletic es posible".





LAS EXPLICACIONES DE URIARTE



"He visto las imágenes (comparaciones de mujeres con hipopótamos, madres de raza negra con bigote, descalificaciones al día de la mujer...), la verdad es que son muy desagradables, no es nada afortunado el haber colgado esto hace x años en una red social. Estamos investigando la veracidad de ello y cuando sepamos que son veraces o no, podremos tomar las decisiones oportunas", señaló el propio Uriarte ayer a lo largo de la entrevista concedida al Grupo Noticias minutos después de la presentación en la sala Yimby de Bilbao de su proyecto deportivo, que quedo diluido por las salidas de tono del propio Aviña.

"Nos han contactado antes de la presentación desde una serie de personas amenazando con divulgar unas imágenes que nosotros desconocíamos. Nosotros hemos seguido adelante, no entramos en este tipo de juegos, hemos presentado el proyecto y al acabar hemos visto que las amenazas se han convertido en realidad", añadió Uriarte.