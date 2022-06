Barkala no descarta a Pochettino

Ricardo Barkala tiene "cerrado" el entrenador con el que pasará a presidir el Athletic si resulta vencedor en las urnas este mismo viernes, pero busca "el momento" para anunciarlo públicamente. "Antes del jueves habrá que decirlo", ha apuntado en una entrevista concedida a Onda Cero el presidente del Puerto de Bilbao, quien no quiso dar pistas acerca de la identidad del técnico con el que ha llegado a un acuerdo.

Cuestionado por el argentino Mauricio Pochettino, el candidato afirma que "te vinculan con unos u otros nombres, pero además de tener que ser respetuosos con los profesionales y con los clubes, hay una realidad y es que tiene un contrato en vigor". No se ha quedado ahí Barkala, pues ha agregado que "con el simple hecho de comentarlo o dejar una puerta abierta perjudicas al fútbol en general y al profesional en particular, porque mientras haya un contrato en vigor no hay nada que hacer y los plazos son los que son".

En su radar, eso sí, en ningún momento ha figurado el argentino Marcelo Bielsa. El preparador rosarino, el elegido por Iñaki Arechabaleta para hacerse cargo del primer equipo masculino del Athletic en caso de salir victorioso en las elecciones, nunca entró en los planes de Barkala, quien asegura que "he hablado con varios técnicos, pero Bielsa nunca estuvo en nuestro radar". En relación al argentino, el presidente del Puerto de Bilbao añadió que "si Iñaki (Arechabaleta) ha dado ese paso es porque entenderá que puede ayudarle a ganar las elecciones y que luego va a ser un buen técnico. Yo quiero ir con los que quiero ir y hoy por hoy, viendo y conociendo lo que es el Athletic y lo que tiene que ser, Bielsa no es mi candidato, ni nos lo hemos planteado".



LOS RECUERDOS

Sobre los recuerdos que guarda de los dos cursos que el de Rosario estuvo a los mandos de los leones (2011-13), Barkala es claro: "Me trae bonitos y feos recuerdos. Tuvo claroscuros en su época aquí. Es cierto que en aquella UEFA que llegamos a la final nos entusiasmó en varios partidos e hicimos unas eliminatorias generosas con un fútbol precioso, pero a lo largo del tiempo que estuvo tampoco estuvimos tan alegres como en aquella trayectoria en la UEFA, por no hablar de la final. Lo que pasa es que ese fue el Bielsa de hace diez años y, por una parte, no sé cómo sería el Bielsa que vendría ahora, mientras que, por otra parte, las características de los jugadores que tiene ahora el Athletic no son las mismas que cuando estuvo Bielsa, obviamente. Por tanto, es una incógnita cómo iría".