Iñaki Goirizelaia: "Esta candidatura no está haciendo presión ni juego sucio contra nadie"

No sé si es de los que piensa que los avales son una especie de primarias. Fueron los que menos recogieron, ¿pero qué siente ahora más de una semana después de que Iñaki Arechabaleta se convirtiera en candidato oficialmente?

- No considero que sean primarias, pero sí es un dato significativo a tener en cuenta. Yo creo que ahora que ya hemos empezado a hacer la campaña, a ofrecer nuestros proyectos, a dar a conocer las personas que van a formar parte de la candidatura e incluso algunos nombres importantes en nuestro proyecto, cada vez me siento más optimista.

¿Qué sensaciones recoge de la gente?

- La gente tiene una buena sensación en general de que haya un debate entre tres proyectos. Nosotros recogemos los ánimos, las preguntas, estamos con mucha gente y, sobre todo, somos conscientes de la importancia que tiene el Athletic en la sociedad vasca en general.

Arechabaleta ha comentado en alguna ocasión que no tendría problema en trasladar sus ideas a quien salga ganador. ¿Estarían dispuestos a aceptar las propuestas del resto si salen ustedes triunfadores?

- La idea de Iñaki (Arechabaleta) es muy buena. Lo hace pensando en que el futuro del Athletic es de todos y que todos queremos un Athletic mejor, aunque creo que vamos a ganar. Desde luego, si en ese sentido hay otras candidaturas que cuando ganemos nos ofrecen sus ideas, lo recibiremos con muchísimo agradecimiento. Lo trabajaremos con esa candidatura y lo utilizaremos con el mismo objetivo planteado por Iñaki, construir un mejor Athletic todos los días.

Si ganan el próximo viernes, ¿cuál va a ser su desempeño concreto dentro de la Junta?

- Tengo distintos objetivos. Por un lado está todo lo que tiene que ver con el proyecto social, donde me voy a implicar. Dentro de eso, también tengo un compromiso con lo que significa el Athletic como embajador de la cultura vasca. Hay otra parte en la que por formación profesional y conocimiento también voy a estar centrado, que es la de la transformación digital. Y también me gustaría, puesto que tengo un recorrido importante en el mundo de la investigación, tomar parte en lo que podemos llamar investigación colaborativa en distintos ámbitos de interés para el Athletic.

¿Considera que en el tema tecnológico el Athletic está retrasado con respecto a sus competidores?

- Siempre pienso que el Athletic tiene una evolución constante y valoro muchísimo todo lo que hacen todas las juntas directivas. Todas han hecho avances, han presentado mejoras€ Lo cual no quiere decir que tengamos que ser autocomplacientes. Margen de mejora siempre hay y lo hay en esos aspectos, pero con muchísimo respeto y reconocimiento al trabajo que se ha realizado hasta ahora.

¿Desde cuándo conoce a Arechabaleta?

- Desde hace mucho tiempo. Coincidimos en Jesuitas hace muchos años, muchos más de los que me gustaría (se ríe). Él jugó en el Loiola Indautxu, donde coincidió con dos personas que son muy amigas mías, con las que comparto muchísimo tiempo, y alguna vez iba a verle. Luego, cuando cada uno empezó su vida profesional perdimos contacto, pero siendo yo rector y el por motivos de su trabajo coincidimos en entregas de diplomas y ahí retomamos el contacto más cercano otra vez.

¿Cómo fue la propuesta para que fuera su mano derecha?

- La verdad es que no me lo esperaba. Además, después de haber estado bastante tiempo trabajando delante del ojo público, había tomado la decisión de que ya no lo quería hacer. ¿Pero sabes por qué me convenció? Porque me presentó un proyecto deportivo que me pareció excelentemente bueno. Lo contrasté con distintas personas, él me habló de su idea a nivel económico, que también me gustó. Yo le expliqué algunas cosas que consideraba importantes en el aspecto social, en la cultura vasca y el papel que tiene que jugar el Athletic en el mundo€ Hablamos un par de veces y me vino a la cabeza eso de nunca digas nunca jamás y lo acepté.

Ya que ha hablado del proyecto deportivo, le tengo que preguntar por Marcelo Bielsa, un nombre que se ha asociado a vuestra candidatura. ¿Van a anunciarlo el lunes?

- Evidentemente no te puedo dar el nombre del entrenador ni te puedo confirmar ni desmentir nada. El lunes a las 11.30 daremos un nombre y contaremos los detalles. Entiendo que es una de las preguntas más importantes que se hace la masa social y cuya respuesta quieren conocer, pero lo daremos a conocer el lunes. La figura del entrenador asociada al proyecto deportivo era una de las cuestiones que para mí era muy importante. Quería un entrenador comprometido con los valores del Athletic y con los valores de la sociedad vasca.

Arechabaleta ha repetido que con Bielsa vivió una de las temporadas más emocionantes. ¿Qué opinión tiene usted del paso de Bielsa por el Athletic?

- Para mí Bielsa supuso uno de los momentos del Athletic más importantes de mi vida. Marcelo supo sacar lo mejor que tenían los jugadores. Por tanto, mi opinión es muy buena y comparto la opinión de Iñaki cuando dice que fue uno de los momentos más bonitos en la historia del Athletic. Y por suerte he vivido momentos muy bonitos, porque llevo 55 años como socio.

Por lo pronto, no han desmentido su nombre. ¿Si no fuera el entrenador elegido por ustedes tendrían que hacerlo?

- Ninguno de los nombres que se están poniendo encima de la mesa lo vamos a confirmar o desmentir. Nos toca seguir trabajando con una estrategia pensada y definida y el lunes daremos a conocer el nombre del entrenador.

Coincidirá conmigo en que el hecho de que un medio asegurara que Marcelo Bielsa era el elegido por Iñaki Arechabaleta fue todo un bombazo. ¿Que se desvelara con esa certeza les hace más bien que mal o todo lo contrario?

- Si te contestara a eso que me preguntas estaría aceptando que es cierto o que no es cierto lo que me estás preguntando. Lo siento muchísimo, no te puedo contestar a esa pregunta, pero tened un poquito de paciencia.

Le cambio la pregunta. Siente que desde que se dio a conocer la noticia la gente se ha posicionado a favor o en contra. O dicho de otro modo, ¿Bielsa suma y resta votos a partes iguales?

- Una figura como la de Bielsa no deja indiferente a nadie. Personas como Bielsa impactan en la sociedad en la que están. Y no dejan a nadie sin que internamente se genere algún tipo de ilusión, respuesta, cariño€ Es una persona que impacta. Y no solo aquí, en todos los sitios en los que ha estado.

El miércoles, la que será la vicepresidenta de Jon Uriarte si este gana las elecciones reconoció haber conocido al candidato "hace tres semanas". ¿Le sorprende que la que es la mano derecha de alguien sea una persona que ha conocido tan recientemente?

- Yo conozco a la mano derecha de Jon Uriarte hace muchísimo tiempo. Me merece muchísimo respeto y le tengo un cariño enorme. Ha sido alumna mía y tengo una excelente relación con ella. Cómo le conoce a Jon, eso a mí€

¿Pero no le llama la atención?

- Creo que las estrategias que tienen otras candidaturas son siempre respetables.

¿Notó algo de victimismo cuando ese mismo miércoles el propio Jon Uriarte denunció estar recibiendo ataques pero sin concretar los mismos?

- A mí me gusta generar ilusión mediante proyectos e ideas. Nosotros somos un equipo innovador que ha trabajado muchísimo el proyecto en todos los aspectos. Somos un equipo que ha venido a trabajar por el Athletic con conocimiento, con personas, con estructura, con medios, con ideas€ Y yo el victimismo no sé ni lo que es. El Athletic se merece un equipo de profesionales, de personas con conocimiento, con recorrido, con experiencia y con saber hacer. Que estén comprometidos con nuestra filosofía, nuestra forma de hacer las cosas y que sepan que va a haber presión. Yo sé muy bien qué es la presión de estar en un cargo constantemente presionado a todos los niveles. Entonces, para mí eso no es un problema. He trabajado siempre con presión y en situaciones difíciles. Y el victimismo, como te he dicho, no sé ni lo que es.

¿Pero tiene la sensación que Uriarte, con sus palabras, estaba señalando a alguna de las otras dos candidaturas?

- Yo solo sé que cuando uno está en una institución como el Athletic la presión es algo que hay que saber gestionar día a día. Si no sabemos gestionar la presión, todas las cuestiones que puedan surgir, puf... Y nosotros sabemos gestionar la presión, las situaciones que puedan generarse en el día a día en el Athletic. Esta candidatura no está haciendo ningún tipo de presión ni juego sucio contra nadie. Yo respeto todas las candidaturas. Respeto enormemente a Jon Uriarte y a Ricardo Barkala. Y todos los que estamos aquí trabajando les respetamos enormemente. Ni se nos pasa por la cabeza el uso de las redes sociales con objetivos X. En vuestro medio de comunicación ha habido una columna en la que vosotros mismos habéis denunciado una situación extraña. Lo único que queremos es llegar a la masa social con nuestro proyecto, nuestras personas, nuestra fiabilidad y experiencia. Eso es lo que queremos. Y queremos, por su puesto, ganar. Y si no ganamos, se lo daremos al que gane. Lo que queremos es hacer un Athletic cada día mejor. Todos los días de los siguientes años si somos ganadores estaremos trabajando para hacer un Athletic mejor bajo presión.

Si las quejas de Uriarte hacia su persona y su equipo están fundadas, ¿no sería mejor poner nombre y apellidos o hechos a las cosas que se denuncian?

- Si hay una denuncia de algo y además es algo grave, hay caminos para que eso se haga público. Eso de echar la piedra y esconder la mano no es muy bueno. Pero insisto, las estrategias de las demás candidaturas las respeto. Incluso si esa es su estrategia, también la respeto. Me parece muy bien. Nosotros, nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestras personas, nuestros objetivos, nuestra mirada al futuro, nuestra capacidad de transformar al Athletic los próximos años. Eso es lo importante para mí.

Desde la candidatura de Ricardo Barkala se ha puesto en valor que ellos cuentan con gente experimentada en anteriores juntas directivas. Ustedes presumen de justo lo contrario. ¿Qué le parece?

- Evidentemente, a mí me parece mejor nuestra postura. ¿Por qué? Porque creo que lo importante para poder gestionar un club no es haber estado ocho años en ese club. ¿Qué es lo importante? El conocimiento sobre la gestión de instituciones, empresas€ sobre la gestión en general. ¿Lo siguiente qué es? Experiencia en gestión, pero no necesariamente en un único centro, en muchos centros. ¿Lo importante qué es? Habilidad para concitar unión a través de un proyecto que quieres llevar adelante con la masa social. Muchas veces he dicho, y me lo apliqué a mí mismo, que me podía haber presentado después de haber hecho dos mandatos como rector a un tercer mandato porque me lo permitían los estatutos de la Universidad, pero no me presenté no porque me sintiera cansado, porque me dije que ya era necesario que hubiera nuevas ideas. Que la Universidad siguiera funcionando sin que lo que yo consideraba normal del día a día fuera una traba. Y luego hay que tener cuidado. ¿Lo que no has conseguido en ocho años cómo lo vas a conseguir en el noveno?

Es conocido y público el apoyo de su hermana Jone a la candidatura de Barkala. ¿Cómo lo llevan?

- Mi hermana y yo fundamentalmente amamos al Athletic y queremos lo mejor para él. Los dos hemos mamado el Athletic desde pequeños. No tenemos ningún problema. Estas noticias tienen un poco de morbo, pero mi hermana y yo vamos juntos a San Mamés cada partido. Y seguiremos yendo.

¿Han comido juntos desde que arrancó la campaña?

- No, pero hablamos mucho. Y de esto también hemos hablado. Los dos estamos encantados de querer hacer un Athletic mejor.

¿Va a lograr su voto?

- El voto es personal (se ríe). Veremos€ igual resulta que acabamos convenciéndola. Una cosa es el aval y otra el voto.