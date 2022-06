Barkala: "Tenemos proyecto, no fuegos artificiales"

A ocho días de que se celebren las elecciones del Athletic, Ricardo Barkala, presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao y uno de los tres candidatos al trono de Ibaigane, se rodeó ayer de amigos y gente conocida en la explanada del Museo Marítimo, junto a la gabarra, para darse un baño de masas y sentir el calor y el apoyo de los socios y simpatizantes del conjunto rojiblanco.

El lugar no fue escogido "gratuitamente", tal y como explicó Barkala. "Detrás de mí tengo la gabarra. Está preparada, tiene los certificados de navegación en orden, hay un capitán que es capaz de liderarla y navegarla por la ría. Y así va a ser. Eso es lo que va a ocurrir. Además de ser un club único, diferente, que lo somos, lo fuimos y lo seguiremos siendo, también tenemos que ser un club ganador y conseguir éxitos deportivos que generen ilusión en los más jóvenes".

Rodeado de casi todos los miembros de su plancha, así como de Ainhoa Tirapu, la elegida por su grupo de trabajo para liderar la parcela femenina, además de personalidades como el exalcalde Ibon Areso, Jone Goirizelaia, Joserra Garai o Iñaki Gómez Mardones, Barkala ha querido defenderse de aquellos que aseguran que no tienen proyecto. "No tendrán proyecto otros. Nosotros no tenemos fuegos artificiales, nosotros tenemos realidades, tenemos proyectos".

Pidió a los presentes en el acto, que catalogó de "medio festivo" y que reunió a algo más de 300 personas, que les ayuden "a movilizar a la gente a votar". "Lo digo de verdad, todavía no he oído mucho de los proyectos de los otros dos. De alguno no he oído nada. El nuestro es el mejor, sin duda. Nunca se ha presentado algo así. Quiero que los socios y socias del Athletic visualicen qué va a ocurrir el día 25. Somos dueños de nuestro voto, que es secreto, y en función de la candidatura ganadora, al día siguiente vamos a ver la foto que sea. Pero a mí hay fotos, y no voy a dar nombres, que me dan miedo como socio del Athletic, que no como candidato, que siempre quiero el bien del Athletic y no el mío propio", ha expuesto el candidato.

Por último, puso en valor a su equipo de trabajo: "Aquí está la próxima Junta Directiva del Athletic. Es un equipazo. No ha habido nunca algo igual. No solo por su calidad profesional y su experiencia, también por su implicación e ilusión. Es un equipo absolutamente unido. Aquí no va a pasar eso de que cuando vengan mal dadas, que vendrán, cada uno salga por teneras. Vamos a estar todos juntos. Los proyectos que hemos presentado no son flor de un día, llevan mucho trabajo, sacrificio e implicación detrás. También sufriemiento y lágrimas en algunos momentos".