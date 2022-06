Iñaki Arechabaleta: "Queremos que el Athletic femenino vuelva a Europa"

Iñaki Arechabaleta quiere recuperar los éxitos de antaño del Athletic femenino. O al menos construir un equipo que aspire a ellos. Así lo ha dejado claro el candidato este martes, cuando ha desgranado sus planes para la sección femenina del club que pretende a presidir. El deustuarra ha sido claro y ambicioso; por eso, acompañado en vídeo por la exjugadora Amaia Elgezabal, ha declarado que su propósito es volver a ver a las leonas en Europa: "Es lo que queremos. Sabemos que estar a la altura del Barcelona es imposible porque lo que ha pasado con esta liga ha sido insultante; pero la Copa es posible, al igual que luchar con Atlético y Real Sociedad para intentar meternos en competición europea. Ese es nuestro objetivo". Para ello, Arechabaleta es consciente de que hay mucho trabajo por delante. Un largo camino que pasa por ser capaces de retener el talento y saber crear nuevo. Para ello, el deustuarra contará con Joshua Schirmer como responsable de la metodología y de desarrollo físico, con Joseba Basarrate como secretario técnico y coordinador de la estructura femenina y con Iraia Iturregi como entrenadora del primer equipo. Así pues, Joseba Aguirre no volvería a su puesto como director deportivo, aunque Arechabaleta confirmó que seguirá ligado a Lezama, pero sin cargo concreto por el momento.

Schirmer ya fue anunciado el pasado viernes por la candidatura de Arechabaleta, pero el estadounidense ha sido presentado este martes con todos los honores. El campeón de Liga y Copa con el Sparta de Praga será el responsable de la metodología y de desarrollo físico de la sección femenina del Athletic en caso de que el deustuarra gane las elecciones del próximo día 24. Y ya tiene claro lo que quiere hacer: "El fútbol en Estados Unidos es más potente y rápido, aquí es más técnico; así que mi intención es hacer un mezcla de ambas cosas. Quiero subir el nivel físico de las jugadoras para que, mezclado con su técnica, den un salto cualitativo. El estilo de juego no lo voy a decidir yo, sino la entrenadora, pero si las jugadoras son más rápidas, jugarán más rápido y mejorará su calidad". Asimismo, Schirmer ha explicado cómo acabó en la candidatura de Arechabaleta: "Vine a Bilbao porque mi buen amigo Jesse Marsch, técnico del Leeds, me comentó que conocía un proyecto increíble para un gran club. Me dijo de ponerme en contacto con Arechabaleta y decidí hacerle caso. Va a ser una gran experiencia".

Por otro lado, Basarrate llega al proyecto para aportar experiencia en coordinación y gestión. El ex del Alavés y otros equipos como San Ignacio y Leioa cree que uno de los grandes problemas del Athletic actual es la marcha de futbolistas clave: "El Athletic siempre ha sido un referente, siempre ha tenido jugadoras en la selección estatal. Este año tiene a dos que ya no pertenecerán a su disciplina cuando comience el Europeo porque uno de los problemas es la fuga de talento". Por ello, Basarrate dice que el objetivo es "intentar hacer un equipo en el que las jugadoras quieran quedarse" para lo que es necesario crear "un marco atractivo": "No todo es dinero. Si conseguimos que el Athletic esté en competiciones europeas, con ambición e inversión en Lezama es posible".



LAS PROPUESTAS

Para construir este Athletic ganador, desde Arechabaleta Taldea proponen aumentar la inversión en la sección femenina, no solo para poder traer a las mejores jugadoras vascas, sino para hacer de Lezama un destino soñado: "Queremos construir una metodología propia para aplicar en todos los equipos del Athletic y en los convenidos. Queremos elevar el nivel del fútbol femenino y las licencias. Y queremos hacer de Lezama un señuelo porque tenemos la ventaja competitiva de que somos el único equipo de Primera División con sus tres equipos en las tres primeras categorías del fútbol femenino".