El marcador hace justicia a los méritos

SEVILLA: Sullastres, Débora, Isabella (Min. 80, Lucía), Nicart, Toro, Otermin (Min. 58, Nago), Gaitán, Payne, Jessica (Min. 88, Clara), Coleman (Min. 58, Inma) y Eli Del Estal (Min. 58, Ana Franco).



ATHLETIC: Quiñones, Naroa, Valdezate, Garazi, Moraza, Unzué, Oguiza, Azkona, Yulema Corres, Erika (Min. 69, Arana) y Peke.



Árbitra: Peñalver Pearce (balear). Amonestó a las locales Jessica e Isabella y al delegado y segundo entrenador local y a la visitante Garazi.



Incidencias: 250 espectadores en partido correspondiente a la sexta jornada de la Primera Iberdrola disputado en el estadio Jesús Navas.



No pudo el Athletic femenino sumar una nueva victoria consecutiva aunque sí arrancar un valioso empate de Sevilla, frente a un rocoso rival, en un partido con pocas ocasiones de peligro real.



Resultó un encuentro de mucho control entre el Sevilla, que buscaba su primer triunfo como local, y el Athletic que quería encadenar su cuarta victoria consecutiva. Las andaluzas comenzaron con una presión muy alta que fue cediendo poco a poco. En el segundo palo no pudo rematar Yulema Corres un centro lateral y en el rechace Unzué estuvo a punto de marcar pero Isabella despejó de cabeza. Quiñones tuvo que emplearse afondo en dos tiempos a un buen disparo desde la frontal de Otermin. El Sevilla en cuanto podía robar el esférico jugaba muy directo buscando los balones largos hacia Eli Del Estal que no pudo aprovechar ninguno. El Athletic asumía el dominio del juego, con un despliegue mucho más ordenado en el centro del campo que el conjunto local. Yulema cabeceó alto desde el primer palo. Un remate peligroso de Colleman fue taponado por la defensa rojiblanca. Y de nuevo Colleman con su zurda examinó a Quiñones desde el pico del área. Naroa también probó suerte con un disparo raso desde lejos. Y Jessica lo intentó a larga distancia por las de casa. El remate de Yulema fue taponada por dos veces en el área. Oguiza libre de marca en el área pequeña remató de cabeza alto en un envío de Azkona desde la derecha. Yulema volvió a finalizar junto al palo.



En la segunda parte, Jessica finalizó desviado y Garazi consiguió taponar el disparo dentro del área de Payne. La norteamericana Payne cruzó demasiado en una llagada vertiginosa del conjunto andaluz. El Sevilla salió con más mordiente y jugaba en campo rival. Quiñones cazó el inesperado remate de cabeza de Inma en una nueva llegada de las blancas. Azkona resolvió desde la frontal una segunda jugada a la salida de un córner pero el balón no cogió puerta por muy poco. Pero el partido acabó por enfriarse cuando una jugada de Peke por el ala izquierda acabó con un centro y a la central local, la colombiana Isabella Echeverri, se le dobló el tobillo en el suelo por lo que el partido estuvo detenido durante varios minutos hasta que tuvo que ser trasladada en camilla. Desde el pico del área Peke finalizó alto una jugada personal. Quiñones hizo una mala entrega y Payne estuvo desacertada en su última decisión. Al final el marcador hizo justicia a los méritos y no se movió. El recién ascendido Villarreal visitará por primera vez Lezama en Liga Iberdrola el domingo a las 16 horas.





AMAIERA I FINAL



Sin goles en Sevilla. Primer empate del curso para las leonas.#SevillaFCAthletic #AthleticClubFem ?? pic.twitter.com/bid96mcE9b — Athletic Club ?? (@AthleticClubFem) October 10, 2021