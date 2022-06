Patxi Salinas anuncia su marcha del Athletic

Patxi Salinas ha anunciado que no seguirá al frente del Bilbao Athletic la próxima temporada. A. C.

Patxi Salinas se marcha. El técnico de San Adrián lo ve venir y se adelanta a los hechos; después de estos tres últimos años en el Athletic, dos como entrenador del Basconia y este último tramo como técnico del Bilbao Athletic, ha anunciado su marcha del club rojiblanco. "Después de tres años maravillosos, no se ha dado el paso de renovar mi contrato y no hay contacto con los aspirantes a suceder a Elizegi en Ibaigane. Con la fecha que es en este momento, se abre la posibilidad de entrenar a otro club", ha comenzado el ex león en un comunicado leído en rueda de prensa.

Patxi Salinas, con el apoyo de su hermano Julio en la sala, ha agradecido a su entorno que trabajó con él día a día en Lezama. También ha mencionado a Ángel, el encargado del césped en Lezama y San Mamés, a los responsables del Basconia "por dos años y medio espectaculares" a Joseba Núñez, su segundo en el banquillo este año, "que ni se lo pensó y me dijo, vamos al frente que lo vamos a sacar", a los jugadores del Basconia y Bilbao Athletic "por su ayuda fundamental"; sobre todo, a Rafa Alkorta "por darme la oportunidad" y a Aitor Elizegi y su junta directiva, valedores del técnico cuando cogió al Basconia hace tres temporadas y en esta segunda vuelta cuando había que reflotar al Bilbao Athletic. "La persona que en los momentos de más dificultad ha tenido un mensaje antes y después de los partidos. El trabajo trae la recompensa, me decía. Yo he hecho lo que he podido, he dado mi vida por salvar al Bilbao Athletic. Es el momento de respirar, de felicidad. Estoy contento de haber entrenado al club de mis amores y mi vida, lo otro no depende de mí", ha desvelado el técnico.

El técnico de San Adrián no quiere ser devorado por la incertidumbre y la indefinición por lo que ha decidido mover pieza, como si de una partida de ajedrez se tratara, antes de que sea tarde. "Las plantillas hay que planificarlas cuanto antes y yo tampoco puedo esperar. Me voy porque la junta no ha dado ningún paso para renovarme, ni ninguno de los tres candidatos a la presidencia se ha puesto en contacto conmigo. Ninguno me ha llamado. ¿A qué voy a esperar?", ha explicado.

Salinas se ha mostrado orgulloso de las decisiones tomadas dentro de la estructura de Lezama. Sobre todo cuando se hizo cargo del Bilbao Athletic al inicio de la segunda vuelta "He tirado para adelante contra viento y marea. Me encontré un equipo muerto. Había que ser valientes. Hablé con mi familia y los míos y me dijeron tira para adelante. Eso me dio confianza. Me he dejado la vida por salvarlo. Llegué al equipo en la jornada 17, me encontré un equipo con una situación delicadísima. Cuando ganamos al Racing fue el día más feliz de mi vida y conseguirlo con cinco chicos del Basconia es lo más", ha relatado sobre su última aventura en la 1ª RFEF.

A sus 58 años el futuro del entrenador parece emparejarle en sus últimos días con la posibilidad de embarcarse en el nuevo proyecto del Portugalete liderado por el también exleón, Fernando Amorebieta, en la Dirección Técnica. "Puede ser uno de los equipos. Han mostrado mucho interés en incorporarme. Les he dicho que me dejen unos días. Es un orgullo que el Portu se haya interesado en mí. Quiero seguir. Intentaré no quedarme fuera".