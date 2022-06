Impasse entre los precandidatos a la presidencia del Athletic antes de enseñar las cartas

El jueves a las 18.00 horas, la Junta Electoral proclamará oficialmente a los candidatos de las elecciones a la presidencia del Athletic. Hasta esa fecha no se espera que Jon Uriarte (6.254 avales entregados), Ricardo Barkala (4.450) e Iñaki Arechabaleta (3.304) hagan muchos movimientos. La estrategia electoral, con la cita con las urnas en un lejano aún 24 de junio, apunta a que toca vivir un tiempo de impasse. Pero no será mucha la espera, ya que con tres contendientes en liza, todo indica que desde las diferentes planchas van a tener que exprimirse, porque la competencia por los votos va a ser voraz.

Llega la hora de detallar los proyectos y los nombres. No van a valer las ambigüedades. Habrá que confirmar la expectación generada, como es el caso de Jon Uriarte. El último en dar el salto al ruedo electoral, que ha liderado el número de firmas de socios entregadas en el Palacio de Ibaigane, tiene muchas miradas del entorno rojiblanco pendientes de él. Su tarjeta de presentación como emprendedor con éxitos empresariales en su carrera profesional parece que ha tenido buen recibimiento entre los votantes. Uriarte le ha sabido sacar rédito a las redes sociales, y sin sede física no ha tenido problema para triplicar los avales necesarios para pasar el corte. A la espera de ver cuántos apoyos oficiales suma, el cabeza de lista de Izan Athletic parece que se ha subido a la ola buena. Y eso que no ha detallado grandes cosas de su proyecto.

A sus 43 años, el aspirante más joven solo ha desvelado la identidad de dos de los integrantes de su plancha. Uno es Igor San Román y el otro es Gorka Cubes, conocido por ser uno de los cinco integrantes de la Comisión de Reforma de los Estatutos. Poco más se sabe de sus nombres. Uriarte ha dicho que los platos fuertes se los guarda para la campaña. Tampoco ha dado pistas del técnico que tiene en mente para el primer equipo, más allá de asegurar que será el director deportivo que contrate el que elija al que ocupe el banquillo. Una cuestión muy golosa, como es la del entrenador que cada candidato saque a la palestra, que puede echar al traste los pronósticos iniciales. Ricardo Barkala, segundo en las "primarias" de los avales, también se ha guardado esta baza para más adelante, mientras que Iñaki Arechabaleta ha asegurado que ya tiene atado a alguien. Pero no pregunten por su nombre. Es tiempo de especulación.

Lo que sí han detallado Barkala y Arechabaleta es parte de sus respectivos equipos. El candidato de Barkala Geuria se ha rodeado de Lorea Aristizabal, Diego Bareño, Asier Zarraonandia, Joana Martínez, Mónica Durango, Carlos del Campo y Javier Aldazabal, entre otros, a la espera de conocer sus hipotéticos cargos. Desde Arechabaleta Taldea también han desvelado algunos integrantes: Eduardo Ranedo, Iñaki Berriozabal, Aritz Muguerza, Libe Txarterina, Alberto Uriarte, Marta Areizaga, Amaia Elgezabal, Enrique Asla, Mario Fernández e Iñaki Goirizelaia. Curiosamente, la hermana del exrector de la UPV/EHU, Jone Goizizelaia, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, dio hace unos días el aval a Barkala y no a su familiar.

lezama, las cuentas...



A partir del jueves llegará la hora de que los candidatos aclaren a los socios qué quieren hacer en cuestiones clave como Lezama, uno de los temas más recurrentes en cada cita con las urnas. Uriarte y Arechabaleta, por ejemplo, han puesto el énfasis en advertir de que no pasa por su mejor momento. No han dicho cómo quieren revolucionar la cantera, si es que se puede potenciar más allá de los nombres que la dirijan. Barkala, por su parte, no ha sido tan crítico como sus oponentes con la factoría rojiblanca.

En lo que sí han coincidido los tres aspirantes a ocupar el sillón de Ibaigane es en que hay que ajustar los gastos respecto a los ingresos. Y aquí entra en juego la posibilidad de ligar los sueldos de los jugadores del primer equipo a los objetivos que se logren. Un planteamiento que apoyan todos los candidatos.

Está por ver cómo transcurre la campaña y si se embarra o no. Pero que va a ser intensa y puede que imprevisible, todo indica que sí. Recordar que Aitor Elizegi ganó los comicios por solo 85 votos de diferencia. Habrá que esperar dieciocho días para el recuento de las urnas en San Mamés.