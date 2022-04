Prohibido fallar ante el Elche

El objetivo de Europa pasa por una mirada a corto plazo. Ya no sirve la manida expresión "partido a partido". Es cierto que restan nueve jornadas para que expire la liga, pero el Athletic las tiene que gestionar en lo inmediato. Es decir, un partido tiene sentido si en el anterior el colectivo rojiblanco ha logrado la victoria. Así de sencillo. Por ello, la cita a la hora del aperitivo con el Elche guarda su transcendencia para los intereses de los leones, a los que solo les vale ganar sí o sí para acercarse a al séptimo puesto del Villarreal, que ayer tropezó. La necesidad la tiene interiorizada el vestuario, conocedor de la presión que genera este tipo de encuentros. El deseo de volver a competir en el Viejo Continente un lustro después se tiene que proyectar en el verde, donde tienen que hablar los futbolistas. Así las cosas, el Athletic no se puede permitir un nuevo tropiezo ante un rival cuyo objetivo es asegurarse la permanencia. El conjunto de Marcelino ya agotó sus bonus con el frustrante empate sobre el Getafe y asume que tiene que sacar una versión creíble y una certera pegada, la que no tuvo en su anterior comparecencia.

El técnico astur, que pierde también a Dani García, está obligado a retocar su plan A. La baja por sanción de Yeray y la de Iñigo Martínez, a causa de su lesión muscular, genera una nueva pareja de centrales. La presencia de Dani Vivian es segura y falta por conocer la identidad de su socio. Probablemente, Marcelino, que no dio ayer ninguna pista, se incline por Unai Nuñez como ya hiciera en Son Moix en esta misma situación, sin descartar que lo pueda hacer con Mikel Balenziaga, que precisamente ejerció en el segundo acto del partido en Mallorca en la posición del portugalujo.