Marcelino: "Si se pregunta a Capa, el pobre dirá a ver si se va ya este carca"

El Athletic retoma mañana la competición liguera con el partido que le mide en San Mamés al Elche, desde las 14.00 horas, después del parón del fin de semana pasado y lo hará con varias bajas de hombres importante pra Marcelino García Toral, que no podrá contar con Iñigo Martínez, Dani García e Iñigo Lekue, por lesión; ni con Yeray, por sanción. Una merma significativa para un encuentro que deberá marcar las opciones de los leones en su objetivo de alcanzar una plaza para competir la próxima temporada en Europa. El técnico ha desvelado que el caso de Dani García es el más delicado, ya que se trata de un problema de pubalgia, que genera incertidumbres. "La respuesta nos la dará lo que queda de competición, sus molestias, sus sensaciones y disponibilidad, que determinarán si al final de temporada es conveniente establecer la operación como medida de curación. Ya se verá, aún es prematuro, porque el pubis es una lata", ha matizado el entrenador, que, sin embargo, ha adelantado que tanto el de Zumarraga como Iñigo Martínez estarán disponibles para el próximo compromiso, el día 9 con la visita al Villarreal.

Una comparecencia en la que su futuro en el banquillo del Athletic ha vuelto a tener su cuota de protagonismo, especialmente cuando se le ha cuestonado sobre el pronunciamiento de varios de sus futbolistas (Muniain, Dani García, Vivian, Yeray...), favorables a la continuidad en el cargo del de Villaviciosa. "Es halagador, a la vez que me genera gran satisfacción que los futbolistas piensen así. Van pasando los años y se lo agradezco de corazón. Intento dar lo mejor con ellos, no a nivel de colegueo, porque somos un grupo de trabajo exigente, que también lo demandan los futbolistas. Me hagala que se sienten a gusto, yo intento ser sinceros con ellos", ha subrayado, no sin reconocer que los jugadores que menos minutos tienen puedan pensar de una manera diferente: "Si preguntamos a Capa, el pobre dirá ver si se va ya este carca. El fútbol es así, el entrenador tiene el problema de la elección".

Aitor Elizegi, presidente del Athletic, reiteró el pasado jueves que su intención es convocar las elecciones a la presidencia para junio, probablemente durante la segunda quincena de ese mes, a las puertas del verano. Marcelino ha vuelto a tirar balones fuera sobre su decisión y sobre si esperará a la nueva Junta, aunque ha proyectado algún matiz que puede resultar indicativo. "No sé lo que voy a hacer", ha recalcado, cuando semanas atrás emplazó a un posible consenso con los nuevos dirigentes de la entidad bilbaina. "No estoy pendiente de mi futuro. Cuando eres más joven, igual sí, pero ahora quiero progresar y estar a gusto. Estoy más atento a lo que es el presente, esa es nuestra ambición y no lo que depare el futuro. Es una situación compleja para todos, pero no me condiciona mi forma de trabajar, ni me obsesiona ni me incomoda pensando en el futuro. Lo más importante es ser entrenador del Athletic, que lo disfruto. Lo que viene atrás es secundario".

Marcelino, no obstante, también tiró de dosis de humor cuando se le interrrogó sobre cómo recibió la información del diario 'L'Equipe', en la que el diario francés le sitúa como el tercer entrenador que más cobra de la liga, solo por detrás de Diego Simeone y Carlo Ancelotti, en torno a los 6 millones de euros brutos al año. El asturiano se lo toma con filosofía. "Mi asesor me oculta información o no me salen los números", ha replicado, para profundizar de seguido en el asunto: "Estoy a gusto con lo que cobramos y el Athletic también debe estarlo con lo que nos paga. No cobro eso. Somos un grupo de siete personas y lo repartimos entre nosotros. Lo hacemos así desde mi etapa en el Recreativo, en 2005, y seguimos haciéndolo. Debemos estar satisfechos, porque llevamos 20 años juntos, la relación es buena en la concordia personal y profesional".