Vivian: "Ojalá renueve Marcelino, me ha hecho debutar y he crecido mucho con él"

En su primer año en la élite, Daniel Vivian se ha mostrado como un central curtido en mil batallas, como si llevara toda la vida fajándose con los delanteros más correosos. El gasteiztarra es una de las noticias agradables del Athletic esta temporada. Marcelino García Toral ha apostado por él como recambio de Yeray Álvarez o Iñigo Martínez, superando en el escalafón a Unai Nuñez. Y no ha desentonado. Se ha ganado los minutos por su buen rendimiento sobre el césped. Algo que el propio técnico asturiano ha puesto en valor. De ahí que no sorprende que Vivian, como otros de sus compañeros que han sido cuestionados ante los medios, haya respaldado este miércoles su renovación. "Por supuesto. Es el entrenador que me ha hecho debutar en Primera División. He crecido mucho con él, igual que el resto de mis compañeros. Sin duda, ojalá renueve", ha destacado el defensa rojiblanco este miércoles en rueda de prensa.



El domingo, ante el Elche en San Mamés, Vivian volverá a formar de inicio en el centro de la zaga. Iñigo Martínez es duda por unas molestias musculares y con Yeray Álvarez sancionado por acumulación de tarjetas, Unai Nuñez o Mikel Balenziaga harán pareja con él si el primero de ellos no se recupera. Cuestionado por lo que supone jugar al lado del central ondarrutarra, su compañero ha sido claro: "Iñigo es un crack, un fenómeno. Pero yo confío en todos mis compañeros, solo hay que vernos entrenar. Ponga a quien ponga el míster, estoy tranquilo". Igual de tajante se ha mostrado al ser cuestionado por Unai Nuñez, que no pasa por su mejor momento: "Yo les veo a todos fenomenal, con ánimo e ilusión. No se puede mirar atrás si uno ha tenido fallos o aciertos".





??? "El compromiso y la entrega del equipo son ejemplares. El grupo nos va a hacer fuertes para el gran reto que tenemos"#AthleticElche #AthleticClub ?? pic.twitter.com/P1INfHpBKm — Athletic Club (@AthleticClub) March 30, 2022

LUCHA POR EUROPA

Vivian, que en febrero amplió su contrato con Ibaigane hasta 2026 , no ha podido ocultar su satisfacción por lo bien que le están yendo las cosas tras regresar el pasado verano a Lezama después de una fructíferas. "", ha subrayado el gasteiztarra, que también ha querido mandar un mensaje a los cachorros que intentan llegar a la primera plantilla: "Viene gente muy buena y creo que unos contagiamos a otros. A mí me han contagiado la disciplina y el trabajo de los que están. Les digo que aprendan como lo estoy haciendo yo".A falta de nueve jornadas para que acabe LaLiga,y cree que lograr un billete para competición europea todavía es posible. "Es un esprint final duro en el que hay que conseguir los objetivos que nos hemos marcado.Nosotros confiamos en nuestro trabajo y nuestro deseo es conseguir ese objetivo que es Europa. Como grupo somos muy buenos".El jugador del Athletic ha asegurado que durante estashan recuperado todo lo bueno que hacemos". Un trabajo que tiene la primera parada el domingo ante el conjunto ilicitano en La Catedral: "Sabemos que va a ser un partido muy difícil, es un equipo muy duro. Tienen un juego muy directo que tenemos que solventar estando muy juntos".