Muniain: "Quedarse fuera de Europa no sería un fracaso"

Es la voz del capitán y, por tanto, se entiende que también es la del vestuario. El Athletic vive este nuevo parón competitivo con sabor agridulce debido a los malos resultados cosechados en los dos últimos partidos, en los que el conjunto rojiblanco solo ha sido capaz de sumar ante Betis y Getafe un punto que ha complicado sus opciones de conseguir un billete para vovler a competir en Europa. Iker Muniain, con todo, es optimista y lanza el mensaje de que por los jugadores no va a quedar en su intento de consumar el objetivo, pese a que a la sexta plaza y última que da la clasificación directa, que ocupa la Real Sociedad, está a siete puntos de distancia y la séptima, que daría acceso a la Conference League en caso de que el Betis gane la final de Copa ante el Valencia, es propiedad del Villarreal con tres puntos de colchón respecto a los leones.



"Somos optimistas, quedan nueve partidos, 27 puntos, y es una cantidad importante. Es cierto que no será fácil recortar siete puntos a la Real, tenemos también a la vista al Villarreal, pero nos viene un partido importante con el Elche, y en caso de ganarlo se verán las cosas de otra forma. Nosotros vamos con la máxima ambición y la experiencia me dice que en las últimas jorndas siempre pasan cosas, los equipos pinchan, y nosotros estamos en una dinámica positiva. Estamos convencidos de conseguir el objetivo y así queremos hacerlo ver a la gente, que la desventaja es recortable", ha manifestado el de la Txantrea este miércoles en rueda de prensa. Evidentemente, ha negado que la plantilla se vaya a dejar ir en lo que resta de liga.

El Athletic acumula cuatro temporadas consecutivas sin jugar competición europea, que serán cinco si en esta ocasión se vuelv a quedar a las puertas de clasificarse. No obstante, para Muniain no sería un fracaso fallar. "La realidad es que sí sería un quinto año consecutivo sin jugar en Europa, pero no lo consideraría un fracaso, pero sí que no se cumpliría un objetivo que tenemos marcado al principio de temporada. Tenemos que ver la cantidad de equipos metidos en la lucha por Europa, que son de muchísimo nivel. Todavía no tenemos que dar por hecho nada, es difícil, pero el equipo puede conseguirlo", ha matizado para preguntarse de seguido: "¿Por qué no se puede revertir la situación en los partidos que restan?".





APUESTA POR MARCELINO



El capitán rojiblanco, que ha comparecido ante los medios 45 minutos más tarde de la hora programada, se ha mojado en otros temas, como en el caso de la renovación del Marcelino, al que ha lanzado una buena serie de elogios y del que ha dicho que "me ha marcado como persona y como profesional". "Le tengo que agraceder lo que me ha transmitido Marcelino desde el minuto uno y hasta el día de hoy, en lo personal y en lo profesional. Me ha hecho crecer como futbolista, al equipo también, hemos ganado un título, hemos estado cerca de ganar alguno más. Ojalá pueda haber una buena noticia por el aprecio que le tenemos. A mí me ha marcado", ha subrayado, al mismo tiempo que ha definido al de Villaviciosa como "un entrenador pasional, muy ambicioso y así se lo transmite al equipo... La última palabra la tendrá él y es libre de decidir lo que le haga feliz. Lo que decida, bien hecho estará".

La grada de animación, cuyo proyecto será sometido el próximo 7 de abril en Asamblea Extraordinaria, tambien ha salido a colación y Muniain ha sido incluso más rotundo que en el caso del técnico. El navarro, en este sentido, no ha dejado lugar a ningún tipo de dudas: "Es una bonita idea. Es una gozada ver en otros campos una grada de animación e ilusiona", momento en que indirectamente ha pedido el voto afirmativo al proyecto del socio compromisario: "Ojalá se pueda llevar a cabo, por el bien de San Mamés y del equipo".