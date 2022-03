Dani García causará baja indefinida por una pubalgia

Dani García permanecerá de baja por un tiempo indefinido hasta que supere una pubalgia "que viene padeciendo en las últimas semanas", según ha informado el Athletic, que ha añadido en el parte médico emitido que el jugador "ha comenzado un proceso de readaptación funcional y tratamiento específico para intentar solucionar" los problemas que arrastra. De este modo, Marcelino García Toral pierde a uno de sus hombres más importantes en vista de la participación del centrocampista de Zumarraga en los planes del técnico asturiano.

El futbolista guipuzcoano ha disputado todos los partidos de liga, Copa y Supercopa en los que ha estado disponible. Es decir, ha participado en 25 –23 como titular– de los 27 encuentros disputados por el Athletic en la competición doméstica; en los cinco –cuatro siendo de la partida– que los leones han jugado de competición copera, así como en los dos duelos de la Supercopa, en ambos participando desde el inicio.

En el contexto liguero, su primera ausencia llegó en la jornada 18, en el partido contra el Betis, cuando cumplió sanción por acumulación de tarjetas. El otro envite que se ha perdido es el del pasado lunes, cuando siguió el encuentro desde el banquillo, lo que una vez confirmada la noticia por parte del club indica que no fue de la partida porque no se encontraba en condiciones físicas óptimas. En su lugar ejercieron Unai Vencedor y Mikel Vesga, que a partir de ahora ampliarán su participación.

Este contratiempo para el jugador de 31 años llega después de que el pasado 16 de febrero renovara su contrato con la entidad de Ibaigane. Su vínculo expiraba el próximo 30 de junio y tras ampliar la relación contractual permanecerá en el club hasta 2024. "Me lo ganado con creces", expresó Dani García, que ahora deberá frenar su trayectoria de indispensable en los planes del entrenador. Desde el Athletic no se emiten plazos sobre su proceso de recuperación. Lo que sí se especifica es que "dicho proceso le mantendrá fuera de la dinámica de equipo".

Al estar sometido a un tratamiento conservador, podría perderse lo que resta de temporada, como sucedió con Yuri Berchiche, quien, también víctima de una pubalgia y sometido a un fallido plan conservador, finalmente tuvo que ser intervenido en una decisión que se adoptó durante la pasada pretemporada.





Iñigo Martínez y Berenguer tampoco entrenan con el grupo



En la sesión de entrenamiento matinal celebrada en Lezama, Dani no ha estado presente junto al resto de sus compañeros, al igual que tampoco se ha ejercitado con el grupo Iñigo Martínez, sobre quien se ciernen las dudas de su posible participación en el compromiso del próximo domingo contra el Betis. El club informó ayer de que el central de Ondarroa arrastraba una sobrecarga muscular. Asimismo, Alex Berenguer no ha entrado en la dinámica de preparación colectiva y se desconoce cuál es el motivo. Julen Agirrezabala es el otro jugador al que no se le ha visto bajo las órdenes de Marcelino. El portero permanece en proceso de recuperación de un esguince en la clavícula.