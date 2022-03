Iñaki Williams se sacude males con el Athletic ante el Levante

"UNO no deja de darle vueltas a situaciones del partido, pero sé que esto me va a hacer más fuerte". Así se manifestó Iñaki Williams después de que el Athletic cayera eliminado en las semifinales de la Copa frente al Valencia tras un partido de vuelta donde el delantero bilbaino dispuso de la mejor ocasión del partido para anotar gol. La vida continúa y la liga brindó nuevas oportunidades para los leones, también para un Williams que confesaba haber vivido unos "días muy duros", como capitalizando las penas del vestuario por la citada oportunidad fallada.

El destino es caprichoso y el fútbol, que se dice que concede segundas oportunidades, devolvió a Iñaki a una situación similar, pero en el duelo frente al Levante, el de la pujanza por alimentar las esperanzas de acceder a Europa la próxima temporada. Corría el minuto 12 cuando el atacante de 27 años gozaba del primer lance del encuentro para adelantar a su equipo en el marcador. Paradójicamente, al igual que en Mestalla se trataba de un mano a mano contra el guardameta, que esta vez era Dani Cárdenas. De haber detenido el tiempo, de haber podido reflexionar, Iñaki hubiera visto ante sí a Giorgi Mamardashvili convertido en un fantasma del presente. Pero el fútbol apenas concede margen para pensar, más cuando la jugada se desarrolla a toda velocidad, como viajaba Williams, lanzado por un pase de Mikel Vesga para encarar al portero del Levante. De nuevo Williams, como frente al Valencia, hacía valer su explosividad y velocidad punta. Pero de nuevo desperdició el careo. Cárdenas atajó el tiro.

Las mejores imágenes del Athletic - Levante. Fotos: Pablo Viñas

. Hace casi seis meses. Su productividad antes del envite de ayer se resumía en 6 goles en los 32 partidos disputados esta temporada; en el contexto de la competición doméstica, se trataba deLa racha, en este caso, se antojaba de secano.

Pero Williams, cosas del fútbol, disfrutó del tanto de Vesga, que abrió el marcador y estiró a un Levante que dejó espacios a sus espaldas. Ello propició que el ariete, esta vez disparado a la carrera por un milimétrico pase en profundidad de Alex Berenguer, dio una nueva oportunidad a Williams, que se plantó ante un Cárdenas descolocado que dejó la puerta abierta por el primer palo. Iñaki atisbó el hueco, ajustó el disparo y no perdonó. Había fallado dos veces, la primera clara y la segunda escorado, difícil de materializar en gol. A la tercera fue la vencida. El empuje del Athletic y su insistencia en el desmarque le brindó ese gol que puede hacerle "fuerte", dotarle de confianza e incluso hacerle encarrilar una racha.

El Athletic de los últimos tiempos ha venido adoleciendo de escasez de gol. Marcelino García Toral, con su propuesta, deja leer que el equipo debe protagonizar numerosas llegadas al área rival para anotar porque la puntería y el oportunismo no son características ofensivas del plantel bilbaino, al menos no unas agudas. Aunque por otro lado, todo equipo que aspire a alcanzar un objetivo debe marcar para alcanzarlo.

El Athletic ayer lunes llegó mucho, pudo golear incluso antes del descanso, pero hubo que superar la hora de partido para marcar tres, los dos primeros con la llave de la excelencia que fueron las asistencias de un soberbio Berenguer. El tanto de Williams concedió tranquilidad al equipo. Fue el 2-0. Pero también significó cierto alivio para el delantero, a quien se le necesita para la causa de la persecución europea, especialmente porque es el único jugador fijo en la vanguardia rojiblanca, donde Oihan Sancet y Raúl García se alternan las titularidades. "Sé que esto me va a hacer fuerte", señaló. Si los errores no le pesan, tampoco le pesará el pasado, y sin ese lastre llegará ante la ocasión con la mente limpia, sin temores que ciegan la puntería y agarrotan las piernas. "Uno no deja de darle vueltas a situaciones del partido", confesó. El pasado, pasado está. Solo queda mirar al frente. El fútbol, muchas veces, concede nuevas oportunidades para resarcirse. Y es positivo llegar "fuerte" a ellas.

Iñaki Williams volvió a perdonar de cara al gol, pero su capacidad de desmarque le dio la ocasión de anotar a la tercera oportunidad