Sesión de baño y masaje del Athletic ante el Levante

El K.O. en las semifinales de la Copa en Mestalla ha lastimado muchísimo al entorno athleticzale y semejante palo necesitaba el remedio rehabilitador pertinente. El Athletic lo ha tenido y ha aprovechado la visita del colista a San Mamés para darse una sesión de baño y masaje que requería para curar sus males. La liga, no en vano, es la única bala que le queda para mantener vivo el objetivo de conseguir un billete europeo y no ha fallado en la primera de las doce finales que le restaban para ello después de batir a un débil Levante que apenas ha mostrado resistencia pese a que se presentaba en Bilbao con el aval de haber sumado siete de sus últimos nueve puntos posibles. En este ocasión, el conjunto rojiblanco le ha pasado por encima y solo el desacierto en un buen número de oportunidades de gol ha impedido que el colectivo de Marcelino hubiera firmado un resultado más abultado. Mikel Vesga, que no es un goleador, ha roto la muralla levantina pasada la hora de juego y, a partir de esa primera diana, el Athletic se ha lanzado para firmar una victoria con la que llega a los 40 puntos y se pone a solo dos del séptimo clasificado, el Villarreal, y a cuatro del sexto, la Real Sociedad.

El fracaso de Mestalla se recordará como una de esas noches negras en la historia del Athletic y, se quiera o no, hace mucha mella en todo el tejido athleticzale, al que le costará olvidarlo. La asistencia al partido, floja, no hizo más que retratar semejante desazón, al margen de jugarse en la noche de un lunes. Así las cosas, se trataba de conocer la reacción del equipo de Marcelino, que hizo unos ajustes puntuales respecto al once que compareció en Valencia. Lo más llamativo del plan del asturiano lo protagonizó la sociedad formada por Unai Vencedor y Mikel Vesga en la medular, que retrata el rol que ha cogido en las últimas fechas el gasteiztarra, ayer certero de cara al gol, para el técnico, pese a que sea un futbolista cuestionado por parte de la masa social. Lo cierto es que Vesga, guste o no, ha dado un paso adelante, como también lo ha hecho Oihan Sancet, sometido al debate sobre su rivalidad con Raúl García para ejercer de pareja de Iñaki Williams, señalado por su flagrante error en Mestalla y que marcó el desenlace de la semifinal de Copa, desgraciado para los intereses rojiblancos. El mayor de la saga, sin embargo, es un fijo para Marcelino, quien en la víspera aconsejó a su pupilo que se lo tomara con diplomacia y que su reto se resumía en sacar el mejor rendimiento a sus cualidades. Pues eso, blanco y en botella...

Lo cierto es que una de las virtudes de Iñaki Williams no es precisamente la eficacia a la hora de resolver. Se delató en Mestalla, en muchas ocasiones anteriores y también anoche. Quizá sí le obsesione aunque sea un poquito ese debe que no le deja en buen lugar. Sigue siendo una asignatura que tiene pendiente, pese a que viera puerta. Lo hizo a la tercera, que no es un buen porcentaje para un futbolista con galones. Primero tuvo la opción de redimirse a los doce minutos tras plantarse ante Cárdenas a servicio de Vesga, pero el bilbaino no definió bien en su golpeo y desperdició, como en Valencia, el momento de poner por delante a un Athletic que, liderado por Vencedor y Muniain, ya había iniciado la acometida al área granota por tierra, por mar y por aire. Porque el conjunto rojiblanco se limitó a ser fiel a sí mismo, consciente de que que su fútbol pasa por la presión, la alta intensidad, la insistencia por bandas y el agobio al rival. Claro, también hay que meterlas, como se dice popularmente.

Y el primer acto se tradujo en todo un tratado de impericia en el remate rojiblanco ante un Levante, el colista, que bastante tenía con aguantar el chaparrón, momento en que su portero socorrió a sus compañeros. Cárdenas presumió de una inspiración determinate en las continuas embestidas de los leones, que no encontraron premio en las numerosas ocasiones de las que gozaron. Williams la volvió a tener, Sancet se sacó una acción marca de la casa que abortó el meta catalán, Miramón despejó en la línea de gol en un cabezazo de Iñigo que ya se celebraba, un zurdazo de Berenguer lo tocó lo justo Cárdenas para desviarlo al larguero... Más sal a la herida. El Levante, para más inri, no solo se había salvado de la quema, sino que aprovechó después dos desajustes defensivos del Athletic para que Morales mandara su disparo al larguero y de seguido Roger asustó a Unai Simón tras un error en la salida de Yeray. Que al descanso se llegara sin que se moviera el luminoso fue fruto de asomar una pegada ridícula y desesperante al mismo tiempo.

Se entiende que una superioridad tan abrumadora no se debe quedar en nada. Tarde o temprano tiene que llegar la recompensa. Y así fue, aunque se hiciera de rogar, no sin antes se produjera el percance de Iñigo Martínez, que se fue a la caseta lesionado. Berenguer salió al rescate. El de Barañain, sin impacto en Mestalla, sí lo tuvo en esta ocasión, ya que fue protagonista en casi todas las llegadas rojiblancas a vuelta de vestuarios. Sirvió en los dos primeros goles, obra de Vesga e Iñaki Williams, ganó todos sus duelos y estuvo meritorio cuando le tocó ejercer de punta. Fue su noche, pese a no marcar. El Athletic se había quitado un peso de encima al romper el muro granota y la guinda la puso una buenísima contra de Nico Williams que acarreó el penati cometido sobre Zarraga y que transformó este último para recordarlo como su primer gol como león. Ya en el descuento De Frutos hizo el tanto de honor, de bella ejecución, del colista.



FICHA TÉCNICA

ATHLETIC: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez (Min. 55, Vivian), Berchiche; Berenguer, Vencedor (Min. 78, Petxarroman), Vesga, Muniain (Min. 72, Nico Williams); Sancet (Min. 72, Zarraga) e Iñaki Williams (Min. 79, Villalibre).

LEVANTE: Cárdenas; Miramón, Rober Pier, Duarte, Cáceres (Min. 71, Cantero), Son (Min. 84, Franquesa); Pepelu, Melero (Min. 71, Malsa), De Frutos; Morales (Min. 45, Bardhi) y Roger (Min. 84, Dani Gómez).

Goles: 1-0: Min. 63; Vesga. 2-0: Min. 76; Iñaki Williams. 3-0: Min. 88; Zarraga, de penalti. 3-1: Min. 91; De Frutos.

Árbitro: Muñiz Ruiz (Comité Gallego). Amonestó a Berenguer (Min. 14) , por el Athletic; y a Miramón (Min. 20) y Son (Min. 37), por el Levante.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo séptima jornada de LaLiga Santander disputado en San Mamés ante 29.485 espectadores en el primer partido en que el recinto bilbaino se abría al cien por cien de su aforo desde la irrupción de la sexta ola pandemia del covid-19.