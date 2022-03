Marcelino consensuaría su futuro en el Athletic con la próxima Junta Directiva

El Athletic retoma mañana el pulso de la liga después del sonado fiasco el pasado miércoles en Mestalla y que privó al conjunto rojiblanco de alcanzar su tercera final de Copa de manera consecutiva, chasco que ha aflorado en su comparecencia previa al partido frente al Levante en San Mamés. El técnico ha sido claro en sus reflexiones, niega que la eliminación ante Valencia "sea un fracaso", que tampoco lo será en caso de que el equipo no logre el objetivo de meterse en Europa vía liga y que su renovación o no la debería consensuar con la futura Junta Directiva.

Sobre este último punto, Marcelino ha subrayado que es "complicado dar el paso" con esta Junta Directiva y ha dado sus razones al respecto, con lo que da a entender que no responderá a corto plazo a la propuesta de Aitor Elizegi. "Es muy difícil poner plazos, porque vine con una directiva, la cual mostró confianza en nosotros, después me demostraron siempre esa misma confianza, el cariño en los momentos que tuvimos complicados, me ha mostrado respaldo, entonces para mí es complicado que ahora con esta Junta dar el paso", momento en que el asturiano ha emplazado a tomar la decisión a final de curso y tras conversación con los nuevos dirigentes o precandidatos: "Será al final, cuando veamos los resultados, cómo ocurre todo. Hay muchos factores, muy complejos, que las dos partes, nosotros y la que va a dirigir el club, consideremos que mi continuidad sea lo mejor para el Athletic".

El técnico rojiblanco también ha renocido que el K.O. en semifinales haya dolido en la masa social athleticzale, pero no considera la misma como un fracaso, lo mismo que si su equipo no lograra el ansiado billete a una competición europea: "Hay calificativos que me duelen, no digo que creo que sea justo o injusto. Decir que el Athletic tiene la obligación de jugar en Europa y es un fracaso, no es justo. No quiero decir que no tenga razón quien opine así. Creo que es una ilusión, y la exigencia, absoluta totalmente. Mientras seamos el cuerpo técnico nos vamos a imponer esa ambición y exigirlo a la platila. No puede ser un fracaso no llegar a una final de Copa, no llegar a Europa, otra cosa es que quedes a 15 puntos; son cosas muy diferentes".

Marcelino se ha explayado en lo que sucedió en Mestalla y ha vuelto a incidir que, en su opinión, el Athletic "ha hecho una Copa magnífica". "Estuvimos fastidiados, tristes, desilusionados, porque hicimos una gran competición eliminando a los dos candidatos al título, quedamos eliminados contra el Valencia, un muy buen equipo. Nos faltó muy poquito, la eficicia fue factor diferencial, el Valencia fue más eficaz y ello nos privó de llegar a la final", ha subrayado, para censurar que se ponga el foco en el error de Iñaki Williams a los 41 mintutos, cuando desperdició la gran ocasión que hubiera adelantado al Athletic y dibujar probablemente un desenlace distinto. "Es injusto que un futbolista sea señalado en una derrota y también en el caso de ganar un partido. La máxima responsabilidad es del entrenador y la asumo... A Williams hay que pedirle que saque rendimiento a sus grandes cualidades y que no esté obsesionado, que él no es el responsable y qué van a pensar de él por no haber metido gol. Hay que estar preparados cuando las cosas salen bien y cuando salen mal. Hay que darle tranqulidad y sosiego".

El del mayor de los Williams no ha sido el único nombre propio en salir a la palestra y, en este sentido, se ha mostrado contundente al ser cuestionado si sería favorable a renovar a Óscar de Marcos, que reciente manifestó que aún no había tomado la decisión. Marcelino ha metido en el mismo paquete a Mikel Balenziaga, que, al igual que su compañero, finaliza contrato el próximo 30 de junio: "No tengo ninguna duda y tanto Demar como Balenziaga, en mi opinión, deberían renovar. ¿Por qué? Porque son dos profesionales ejemplares en el día a día, son referencias para los jóvenes, demuestran un nivel competitivo para seguir. Igual no están para jugar 38 partidos, pero sí para jugar bastantes o muchos. Por su honestidad, por su forma de ser, por su actitud al trabajo... Son imprescindibles por sus valores y me parece importante que estos dos futbolistas sigan en el Athletic".

En cuanto al partido frente al Levante, ha manifestado que el Athletic "lo tiene que ganar" si quiere segur vivo en la lucha por Europa, ya que la victoria dejaría al Athletic a dos puntos del séptimo clasificado y a cuatro del sexto. "No me gusta hacer objetivos a largo plazo, si pones una escalera puedes tropezar con el escalón inmediato, hay que ir paso a paso y ganar al Levante, que viene en una buena dinámica, de cosechar dos magníficos resultados", momento en que ha calificado como "buenísima" la temporada realizada por el Athletic a estas alturas en función de su trayectoria en la Supercopa Copa y liga, y "quien no lo crea así, que baje Dios y lo vea".