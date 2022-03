Petardazo del Athletic en la semifinales de Copa ante el Valencia en Mestalla

El foco en la previa estuvo puesto en el ambiente que desde Valencia se calentó sacando de contexto cualquier declaración realizada en Bilbao, fuera quien fuera el autor de la misma y sin importar lo más mínimo el tema a tratar. No les hizo falta buscar muchas excusas para hacer un mundo de un grano de arena: el árbitro de la ida, el de la vuelta, que si en el global el Valencia había tenido menos tiempo para descansar, que si desde la capital vizcaina se había intentado condicionar el encuentro de Mestalla, y un largo etcétera. La sangre no llegó al río finalmente pese a lo desesperados que parecían en la ciudad del Turia por avivar un fuego sin llama. El último cruce de declaraciones lo inició José Bordalás en la previa del choque, pero no encontró respuesta en la figura de Marcelino García Toral. En el regreso a la que fue su casa, en el reencuentro con varios futbolistas a los que hizo campeones de Copa, la figura del técnico asturiano queda tocada tras el petardazo en Mestalla.











Marcelino perdió en su duelo particular con Bordalás, con quien ha limado asperezas en los últimos meses, al menos de cara a la galería, y, por ende, el Athletic el suyo con el Valencia. Que, en definitiva, era el importante. El único importante. El técnico sacó a relucir su versión más conservadora, aunque a estas alturas no puede resultar sorprendente, dejando una vez más a Oihan Sancet en el banquillo y apostando por la veteranía de un Raúl García que está lejos de su mejor versión pese a que su entrega no se puede discutir. Tampoco arrancó de inicio Unai Vencedor, el futbolista más dotado para la circulación de balón de cuantos componen el centro del campo, y al Athletic le faltó velocidad para mover el esférico. Cuando lo hizo, a cuentagotas eso sí, pudo generar algo de peligro. Bordalás, un experto en minimizar a sus rivales, agradeció esta versión del Athletic y, una vez que se puso por delante, supo cerrar el partido y llevarlo a su terreno.

Cariacontecido, Marcelino observaba incrédulo cómo corría el tiempo sin que sus futbolistas encontraran soluciones para hincarle el diente al Valencia. Y cuando quiso reaccionar tampoco acertó. Apostó por lo fácil, que fue dar entrada a Vencedor y a Sancet, pero claro, no siempre resulta sencillo salir desde el banquillo y aportar soluciones.

Inamovible en su esquema, pese a que estaba quedando bastante claro que no era la mejor forma de acercarse al empate, su última gran ocurrencia en el partido fue dar entrada a Oier Zarraga, un centrocampista, en lugar de a Asier Villalibre, el único delantero que tenía en el banquillo. El Athletic, al que le faltó amor propio en el tramo final, ni siquiera se dedicó a colgar balones al área. Para colmo de Marcelino, Mestalla terminó cantando "Bordalás te quiero".



A pesar del final, hemos disfrutado del camino. Gracias por esas noches de Copa vividas.



La cifra

8

El Athletic no pudo superar su novena semifinal seguida tras caer derrotado anoche en Mestalla ante un Valencia que se vio superado en un buen tramo de la primera mitad, pero que tras el tanto de Guedes al borde del descanso se hizo el dominador del encuentro. Los leones no perdían una semifinal desde 2005.