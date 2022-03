Bordalás echa más leña al fuego al Valencia-Athletic de Copa: "Ha habido un intento de condicionar el partido"

José Bordalás, entrenador del Valencia, ha comparecido este mediodía desde la sala de prensa de la ciudad deportiva de Paterna, el centro de entrenamiento del conjunto che. Después de su salida de tono en la rueda de prensa del pasado viernes, en la previa del encuentro ante el Mallorca, cuando tuvo sus más y sus menos con un periodista local, el tono de hoy ha sido mucho más pausado, relajado, pero no ha desaprovechado la ocasión para seguir echando más leña el fuego y calentar un partido al que desde Valencia no paran de echar gasolina con el claro objetivo de avivar la llama. "Ha habido un intento de condicionar el partido", ha asegurado Bordalás.

Aunque hasta en dos ocasiones ha tratado de esquivar la polémica, excusándose en que no quería "entrar" en esas cuestiones, apuntado que es algo que no les "interesa" por estar a "pocas horas de un partido importantísimo", finalmente no se ha mordido la lengua: "No creo que el partido empiece condicionado, creemos en los profesionales, en que los árbitros son grandísimos profesionales. Tenemos grandísimos árbitros en la liga. Hay declaraciones de todo tipo y no creo que vayan a dejar condicionarse. Ha habido declaraciones, incluso cuando hablan del modelo de juego. ¿Cuál es el modelo de juego de cada equipo? Estoy convencido de que el 99% no sabe cómo juega el Valencia".

Bordalás durante la rueda de prensa. Borja Guerrero

Sí ha evitado dar nombres propios, pero sus críticas han llevado un claro destinatario, Marcelino García Toral, quien tras el encuentro de ida lamentó las muchas pérdidas de tiempo de los futbolistas del Valencia y el poco tiempo de juego efectivo que hubo. "No voy a entrar en detalles, pero sí que ha habido declaraciones de todo tipo insinuando que el Valencia en el partido de ida perdió tiempo e hizo cosas anti€ que no son permitidas. Y nada más lejos de la realidad. Si tú intentas falsear la realidad es un intento de condicionar", ha censurado el técnico alicantino.

Siguiendo con el asunto del estilo y de las críticas que reciben sus equipos, en este caso el Valencia, ha lanzado un último alegato: "No tenemos que demostrar nada a nadie. No pensamos en quitarnos etiquetas. Llevo muchísimos años como profesional. Estoy muy muy orgulloso de mis equipos, porque compiten a un grandísimo nivel. Mi objetivo es que la afición y el club estén contentos. Interpretamos ese tipo de críticas siempre como un elogio. Un futbolista me decía esta mañana que cuando el Valencia pierde nada te dice nada, te saludan, te desean suerte y nadie dice nada. Cuando ganas aparece nuevamente el comodín para justificar que no te ganaron y, como he dicho antes, intentar condicionar".

ELIMINATORIA AL 50%

Obviando asunto polémicos, dejando estos a un lado, ahondando en cuestiones puramente deportivas, el técnico del Valencia ha asegurado que ve la eliminatoria igualada, "al 50%", y no ha querido mojarse por qué equipo parte con la vitola de favorito. "No hay favoritos con el nuevo formato de que los goles de casa ya no tienen valor doble. Está al 50%. El Athletic es un gran equipo que ha llegado a esta semifinal haciendo cosas importantes. Eliminó al Barcelona y al Madrid. Pero sí es verdad que jugamos en casa, con nuestra afición, y que eso nos va a dar ese plus y esa alegría que siempre nos da Mestalla. Contamos con ello y los jugadores están muy concienciados", ha agregado.

Bordalás ha continuado hablando de lo que espera del encuentro de la siguiente manera: "Espero un partido muy disputado. En el partido de ida se habló de la intensidad, de las interrupciones, pero en estos partidos hay 22 futbolistas que lo dan todo en cada disputa porque saben lo que hay en juego, son partidos con pocos espacios. Cuando hay algo importante en juego hay cosas que se pueden deslucir, pero es el fútbol actual".

UN PARTIDO MUY DISPUTADO

Por último, ha descrito al Athletic como "un equipo que no se demora en dar muchos pases en su campo y que busca mucha verticalidad con los jugadores rápidos que tiene".

