Marcelino: "El partido contra el Barça es el más importante"

Marcelino García Toral ha comparecido este mediodía en la sala de prensa de Lezama para ofrecer sus impresiones acerca del encuentro de liga que disputarán mañana el Athletic y el Barcelona en el Camp Nou (21.00 horas). Un partido que indudablemente está condicionado por el choque de vuelta de las semifinales de Copa que medirá a los rojiblancos con el Valencia el próximo miércoles, pero que no descentra al técnico, que ha asegurado que "el partido contra el Barça es el más importante".

No quiere despistes el técnico, que ha reconocido que en ningún momento se ha planteado, debido a las pocas horas de descanso que tendrá entre una cita y otra, ir con el juvenil, como comúnmente se dice, o llevar a muchos jugadores del filial. "No, no me he planteado ir con el juvenil. Vamos todos. Unos jugarán más minutos, otros menos. Pero 16 van a participar. Nosotros encaramos este primer partido como el más importante. Desde el punto de vista físico intentaremos que el equipo pueda rendir al máximo nivel en ambos partidos", ha expuesto.

Al respecto, ha recordado que hace tiempo fueron conscientes de que tenían "tres días entre un partido y otros". "Partimos en inferioridad con los otros tres equipos que participa. Es así. Una vez que nos situamos, tenemos que enfocar y solucionar esa situación, ya está. Para nada influye que el Valencia juegue viernes o sábado. Pero ya dije que podía sentirse perjudicado por el cambio, pero nunca nosotros beneficiados. Para nada estamos pendientes de si tenemos que rotar o no rotar".

UN BARCELONA CRECIDO

Enfrente, el Athletic tendrá a un Barcelona que llega lanzado gracias a sus últimos buenos resultados. "Sus resultados dicen que está en el mejor momento de la temporada", ha admitido Marcelino. "Está encontrando portería con facilidad, tienen un alto porcentaje de acierto y están metiendo auténticos golazos. Eso indica que hay una progresión en el trabajo desde la llegada de Xavi. Esa idea la van cogiendo cada vez con más automatismos y además han añadido individualidades que son importantes. Esa suma hace que sean un equipo muy bueno y que esté logrando buenos resultados".

Aunque el Athletic ha perdido en sus 19 visitas ligueras previas al Camp Nou, el último enfrentamiento entre ambos se saldó con triunfo rojiblanco por 3-2 en los octavos de final de la Copa. En este sentido, el técnico asturiano ha querido dejar claro que desde aquel partido, disputado el 20 de enero y hasta hoy, el conjunto azulgrana ha cambiado notoriamente: "En el partido de Copa ya estaba Xavi y llevaba un tiempo largo, pero las individualidades en ataque no eran las mismas. Con todos los respetos, no es lo mismo jugar contra Abde, Jutglà y un Ferran que acababa de llegar a jugar con Adama en un gran momento de forma y Aubameyang. Esas individualidades hacen a los equipos determinantes y ahora son más determinantes que cuando jugamos en Copa contra ellos. Pero el estilo es similar".

Sí ha dejado claro que hay una progresión en el juego del Barcelona en este último mes, pero que no por ello van a cambiar "muchas cosas". "Habrá detalles que siempre el rival nos obliga. Pero por lo general solemos ser bastante aproximados a lo que queremos".



TODOS, SALVO EZKIETA Y BERENGUER

Por último, se ha congratulado de poder contar con todos los futbolistas de su plantilla, a excepción de Alex Berenguer, sancionado, y Jokin Ezkieta, que es baja por decisión técnica y su lugar en la convocatoria lo ocupará Julen Agirrezabala. Así, Nico Williams regresa a una convocatoria tras tres semanas de baja. "Es una bendición. Ahora nos toca vivir esta situación y es mucho mejor. Recuperar a jugadores que han estado fuera como Vencedor y Nico aumenta la competitividad.y las opciones de elegir del entrenador. Esperemos que no nos encontremos una circunstancia opuesta en poco tiempo".