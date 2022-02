El dilema de Marcelino con el Athletic para el Camp Nou

La primera plantilla del Athletic regresó ayer miércoles al trabajo en las instalaciones de Lezama después de gozar de dos jornadas de fiesta gracias a su goleada en el derbi del domingo frente a la Real Sociedad y lo hizo con el foco puesto en las dos grandes citas que le llegan de inmediato. Dos partidos de altura, con la visita este mismo domingo al Barcelona 72 horas antes de que el conjunto rojiblanco se juegue en Mestalla el billete a la que sería su tercera final de Copa de manera consecutiva. El calendario es así de tiránico con los intereses de la entidad bilbaina, a la que de nada le ha servido sus quejas por el mismo ante los organismos pertinentes. Ni Laliga ni la Federación Española de Fútbol se han inmutado por ello, salvo el mínimo y ridículo retraso en el partido liguero del Valencia en Mallorca que lejos de corregir una desigualdad no ha hecho más que hurgar en la herida, por lo que emerge el dilema ante el debe responder Marcelino, en especial en referencia al exigente compromiso en el Camp Nou y en el que se espera rotaciones en el once, aunque habrá que esperar en qué medida las aplicará, cuando las únicas bajas seguras son las de Alex Berenguer, sancionado, y Nico Williams, lesionado.

Entrenamiento del Athletic en Lezama. Fotos: Borja Guerrero



la que acapara a día de hoy los debates athleticzales. Muchos piden incluso que el Athletic, como solución extrema, dé por perdido el encuentro de antemano y compita con juveniles, que precisamente no lo permite la normativa, por aquello de llegar frescos a Mestalla. Otros muchos proponen que Marcelino se reserve ante el Barça lo justo, porque el éxito ante la Real ha metido al conjunto rojiblanco en la pomada por los puestos europeos y justifican que no se puede tirar ninguna opción, además de que podría acentuar la dinámica competitiva para el partido en Valencia, donde los leones están obligados a ganar tras el empate en el capítulo de ida en San Mamés (1-1).n ninguno de los dos sentidos y apueste por una fórmula híbrida. Así lo ha hecho en la mayoría de ocasiones este curso en situaciones parejas.

En el estreno copero en Mancha Real, un equipo de la Segunda RFEF, introdujo nueve novedades en el once respecto al que había comparecido 72 horas antes en El Sadar. Tiró de siete novedades en Vallecas para visitar al Rayo después de eliminar al Barça en Copa, una revolución que dio resultado. Repitió el mimo número de cambios, siete, para recibir al Espanyol cuando venía de apear al Real Madrid en los cuartos del torneo copero y también le resultó satisfactorio. Tres días después de derrotar al equipo periquito, el Athletic cerró con tablas el asalto inicial de la semifinal de Copa con otras seis novedades en el once, que también fue así en al visita liguera al Mallorca, aunque en esa ocasión las rotaciones no dieron el fruto esperado. Marcelino, sin embargo, también ha recurrido a la política del inmovilismo. Lo hizo en la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid en Arabia saudí, cuando alineó a diez futbolistas que habían jugado de salida con anterioridad en el derbi de Mendizorrotza ante el Alavés, con el matiz de que el único cambió que decidió fue obligado por la lesión de Unai Vencedor, quien reapareció el domingo frente a la Real. Así las cosas, el técnico rojiblanco quizá dé el sábado, cuando comparecerá ante los medios de comunicación, alguna pista de sus intenciones para el Camp Nou, si bien no se prevé que haga locuras, pese a que la enorme cita en Mestalla es la que marca.