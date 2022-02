Athletic - Real Sociedad | Un derbi para degustar

Es un derbi que históricamente genera su punto pasional, especialmente en los últimos tiempos. Ni al Athletic ni a la Real Sociedad les place no ganarlo, aunque en clave athleticzale no está a la altura de los clásicos con el Barcelona y el Real Madrid, y de los que se conocen los antecedentes tan recientes y guardados en la memoria. El conjunto rojiblancos superó a estos dos últimos en la Copa fruto de sendas noches mágicas en San Mamés, que espera revivir hoy frente al equipo de Imanol Alguacil en un partido que se presenta sumamente atractivo por partida doble. Primero, porque el Athletic tiene más de una espina clavada en este derbi que no ha sido capaz de ganar en los cincos enfrentamientos anteriores. La última victoria bilbaina se remonta a agosto de 2019, cuando venció en La Catedral por 2-0 con goles de Iñaki Wiliams y Raúl García, que resolvieron antes de cumplirse la media hora de juego, y desde entonces ha coleccionado fiascos, con mención especial a la final de Copa del pasado 3 de abril en Sevilla. Segundo, porque los dos llegan a este duelo inmersos en la misma pelea, el objetivo por conseguir plaza europea. El Athletic es octavo y la Real, séptima con cuatro puntos de distancia, por lo que el desenlace puede marcar un antes y un después en un sentido o en otro.

En las vísperas de los derbis se suele recurrir a los tópicos habituales. La clasificación no importa a la hora de definir quién parte como favoritos, los tres puntos valen lo mismo que ante otro rival pero en cambio ocasionan una sensación más acentuada, ganar al vecino siempre sienta mejor... Se quiera o no, es un partido que guarda ese matiz emotivo que se notará en el verde cuando Martínez Munuera, en este caso, dé el pitido inicial. El Athletic es, a primera vista, el que más se juega, ya que todo lo que no sea ganar supondrá un nuevo frenazo en su camino después del tropezón que sufrió el lunes en Son Moix, donde encajó la primera derrota liguera en este 2022. La Real conoce el colchón del que goza, pero no se puede descuidar. Juega, además, con el componente favorable de su buena racha en los cinco derbis anteriores, saldados con tres triunfos realistas y dos empates, estos firmados en los duelos más cercanos en el tiempo y ambos disputados en Anoeta. El último éxito de los leones se produjo en la prepandemia, con un San Mamés prácticamente lleno y que esta noche volverá a vestir sus mejores galas aunque sin apenas aficionados guipuzcoanos por el detalle de las restricciones de aforo. Un matiz que sirve como acicate para el Athletic.

La Real llega a Bilbao después de jugar el jueves en Leipzig en Europa League y el Athletic afronta el derbi con un ojo puesto en el choque de vuelta de la semifinal de Copa en Mestalla. Imanol, técnico realista, dijo ayer que el hecho de jugar 72 horas después no debe servir de excusa, reflexión de cajón cuando el conjunto rojiblanco ha sufrido con alevosía esta saturación en lo que va recorrido de año. Jugó la ida copera ante el Valencia tres días después de ganar al Espanyol y volverá a tener el mismo margen escaso de cara al capítulo de vuelta. Sea como fuere, un derbi como el de esta noche desactiva cualquier atisbo de cansancio. Marcelino recupera a Unai Vencedor, ausente desde que se lesionara en el derbi de Mendizorrotza ante el Alavés; Iñigo Martínez, baja en Mallorca por sanción; y Óscar de Marcos, fuera del equipo los dos últimos partidos por culpa del covid-19; en tanto que son baja Oier Zarraga, que vio la quinta amarilla en Son Moix; Ander Capa, confinado por coronavirus; y Nico Williams, que se lastimó en el choque de Copa frente al Madrid. Así las cosas, el asturiano aplicará el plan con el que más se identifica y que ofrece pocas incertidumbres, detectadas en conocer si Yeray, que se quedó en el banquillo en Mallorca, estará en condiciones de partir en el once; en si repetirá con Sancet y Raúl García como la pareja atacante y en si apostará de inicio por Vencedor, opción menos probable pero tampoco a descartar.

la real, con isak

Imanol, por su parte, tirará de ciertas rotaciones tras la disputa de su partido europeo en tierras alemanas y ante el desgaste físico de algunos de sus futbolistas. El oriotarra, en cambio, sí alista al sueco Alexander Isak, que entra en la convocatoria después de superar las dolencias musculares que le impidieron comparecer frente al Leipzig, donde se lesionó el lateral Diego Rico, al que sustituirá Aihen Muñoz. El que no estará en Bilbao es el belga Adnan Januzaj, que atravesaba por un gran momento de forma, por lo que repetirá Portu en el once, donde se espera también al navarro Mikel Merino pese a que padece algunas molestias. Será, por tanto, un derbi que apunta a degustar desde el minuto cero.

'Txoria Txori'

Karaoke gigante. El derbi contará con un acto previo al inicio del partido: de la mano del Gobierno vasco, Athletic y Real Sociedad, se realizará un karaoke gigante de la canción 'Txoria Txori' en San Mamés. Las tres instituciones se han unido para fomentar el uso del euskera en el deporte. Después, se dará la bienvenida a ambos equipos a través de un mosaico compuesto por miles de cartulinas.