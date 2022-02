El Valencia clama contra el VAR

"En directo es difícil ver que es penalti, pero luego, en el vestuario, hemos visto que había sido penalti clarísimo", dijo José Bordalás nada más sentarse ante los micrófonos. Se refería a la acción que protagonizaron Daniel Vivian y Hugo Duro en el minuto 89 y en el área del Athletic. Una jugada en la que ni el árbitro, Munuera Montero, ni los colegiados del VAR creyeron pena máxima. Es más, fue el jugador visitante quien se llevó la amarilla por sus airadas protestas. Sin embargo, el técnico del Valencia sí consideró el contacto del defensa rojiblanco como suficiente para decretar los once metros y así lo dejó claro tras el encuentro: "No podemos responsabilizar al árbitro por eso, es una acción muy rápida sobre el verde, es apenas un instante. Pero desde el VAR le tienen que avisar porque, repito, ha sido penalti clarísimo". Y de igual opinión fue el protagonista ché de la polémica, un Hugo Duro que se marchó de San Mamés "con una sensación un poco escocida. Ha sido un penalti como un castillo. Se pitan penaltis por menos, si se cae el defensa es porque me ha dado".







Pero la pena máxima no es la única acción de la que se quejó Bordalás. El técnico del Valencia también habló de una posible expulsión a Dani García por una dura entrada a Carlos Soler: "Después de verla en la televisión es roja directa. Solo espero que no tengamos que lamentarnos de estas acciones en el partido de vuelta".



Las mejores imágenes del Athletic - Valencia. Fotos: Borja Guerrero / Juan Lazkano / Oskar González / Pablo Viñas

