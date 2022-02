Convocatoria del Athletic: Sin Sancet, pero con Villalibre

El Athletic ha dado a conocer esta mañana la lista de 22 jugadores citados para el partido de esta noche contra el Real Madrid en San Mamés, en la que no figuran el lesionado Unai Vencedor ni Oihan Sancet. El mediapunta navarro no se ha recuperado a tiempo de la distensión que sufrió en la rodilla izquierda en el cruce de octavos de final de Copa frente al Barcelona y Marcelino García Toral no le ha incluido en una convocatoria en la que Asier Villalibre figura como principal novedad.



Fuera de combate desde la visita liguera al Levante el pasado 11 de noviembre por una lesión muscular, el delantero gernikarra vuelve a la acción para completar la nómina de atacantes en una cita de máxima exigencia a la que también llegan a tiempo Óscar de Marcos y Yeray Álvarez, renqueantes durante un parón en el que han completado con éxito su particular puesta a punto.



La lista de 22 convocados para el partido de Copa la forman: Unai Simón, Agirrezabala, De Marcos, Lekue, Capa, Petxarroman, Núñez, Iñigo Martínez, Vivian, Yeray, Berchiche, Balenziaga, Dani García, Vesga, Zarraga, Berenguer, Muniain, Nico Serrano, Nico Williams, Raúl García, Iñaki Williams y Villalibre.