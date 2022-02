Ancelotti: "Para ganar en San Mamés tienes que sacar lo mejor"

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, ha destacado en rueda de prensa que el choque copero de este jueves ante el Athletic en San Mamés "es muy importante para nosotros al tratarse de los cuartos de final de una competición que nos ilusiona mucho". "Será difícil, muy difícil en un ambiente extraordinario como San Mamés y contra un rival fuerte. Hemos jugado muchas veces contra ellos esta temporada y en todos los partidos lo hemos hecho bien, pero también ellos y va a ser otro partido muy igualado", ha añadido el técnico italiano, convencido de que "para ganar en San Mamés tienes que sacar lo mejor".

"El Athletic no va a cambiar su manera de jugar y nosotros tampoco. En los tres partidos anteriores hemos intentado mantener nuestras cualidades en el campo y ellos también con su calidad, compromiso defensivo e intensidad. Hasta ahora nos salió bien, pero este partido es otra historia al ser unos cuartos de final de Copa", entiende Ancelotti, quien ha dejado en el aire la participación de un renqueante Benzema, puesto que "hasta hoy ha hecho un trabajo individual y tiene buenas sensaciones, pero después del entrenamiento que haga esta tarde con el equipo decidiremos si viaja y juega. Si tiene el alta médica podrá jugar, pero si no es así jugará otro compañero y no arriesgaremos, porque no es una final de la Champions".

Tampoco ha querido desvelar el italiano si será Alaba o Nacho quien ocupe el lateral izquierdo ante las bajas de Mendy y Marcelo, ni si será Courtois o Lunin el portero titular en los cuartos de final de una Copa programada "en una fecha que no tiene sentido", según ha manifestado, si bien ha asegurado que "vamos a competir con un equipo que puede luchar y ganar, porque ya tuvimos el mismo problema en liga en San Mamés al tener muchas bajas y los jugadores demostraron un gran compromiso".





LA JUVENTUD DE VINICIUS Y RODRYGO



En cuanto a la situación de los internacionales brasileños, que han aterrizado este miércoles en Madrid tras el partido de la pasada madrugada en Belo Horizonte ante Paraguay, Ancelotti ha indicado que "tenemos que evaluarlos, porque Casemiro no jugó el último partido y Rodrygo ha jugado poco. Si solo están cansados, viajarán, porque si no empiezan el partido puedo necesitarlos unos minutos o si hay una prórroga. Vinicius y Rodrygo vuelven y tienen veinte años, no sesenta como yo".