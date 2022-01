Los brasileños del Madrid llegarán a tiempo a San Mamés

El Real Madrid, que ayer rescató un punto ante el Elche en el descuento con un gol de Militao, ya mira a la eliminatoria de cuartos de la Copa en San Mamés. El central brasileño, acompañado por sus compatriotas Vinicius, Casemiro y Rodrygo, se encuentra concentrado desde hoy con la selección de su país para preparar dos partidos clasificatorios para el Mundial de Catar. Fede Valverde, por su parte, ha viajado con Uruguay.

Con la `Canarinha' ya clasificada para la cita mundialista, desde las oficinas del club blanco han intentado liberar a sus jugadores para que llegasen a tiempo para el duelo ante el Athletic, previsto para el 3 de febrero, ya que Brasil juega este jueves ante Ecuador, y en la madrugada del 1 al 2, en Belo Horizonte, frente a Paraguay. Brasil se ha negado, pero según señala el diario 'As', los cuatro titulares de Carlo Ancelotti regresarán en un vuelo privado fletado por la CBF nada más terminar el último encuentro, por lo que aterrizarán en la capital española con el tiempo justo para descansar ese mismo miércoles y, a la jornada siguiente, viajar a Bilbao. Es más, en el Madrid confían en que Tite rote a sus jugadores para que lleguen lo más frescos posibles.

El que no estará ante el Athletic será Valverde, ya que el combinado uruguayo se juega sus últimas opciones de ir al Mundial ante Paraguay y Venezuela.





LA LESIÓN DE BENZEMA



En cuanto a la enfermería blanca, Karim Benzema, el jugador más destacado del Madrid en lo que va de temporada, desató ayer todas las alarmas al retirarse lesionado frente al Elche. Pero parece que su dolencia no reviste gravedad. El delantero se ha sometido este lunes a unas pruebas médicas que han confirmado que no sufre una rotura muscular. El francés tiene una contractura en el isquiotibial izquierdo, por lo que no está descartado para el duelo ante el Athletic.