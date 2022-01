Marcelino: "Nunca olvidaré esta noche"

Era el primer gran encuentro de Marcelino García Toral de Copa con el Athletic como local. Y sufrió. Muchísimo. Pero también disfrutó como un enano. Tal y como lo hicieron los miles de afortunados que pudieron vivir una noche mágica en San Mamés, con todo el aforo permitido vendido. Porque ayer jueves La Catedral estuvo espectacular, magistral e imponente. Tanto que Iker Muniain, el capitán, tuvo que parar su celebración con sus compañeros sobre el campo para agradecerle todo lo gritado: "La Copa en San Mamés es magia. Es magia ver cómo la gente nos apoya en noches así. Es maravilloso. Tener la suerte de poder jugar aquí cada partido es una sensación maravillosa que te recorre la piel". De hecho, su entrenador, Marcelino García Toral, tampoco pudo esconder su emoción al término del encuentro: "Una noche especial de Copa se ha convertido en mágica porque para mí va a ser difícil olvidar esta noche. Creo que no lo haré mientras viva".







El técnico del Athletic dijo que su equipo fue "justo vencedor" del partido porque fue "superior al rival en gran parte del partido y en la prórroga": "Ganamos en entrega, actitud, juego y dominio. Ganamos en llegadas, tiros a puerta, recuperaciones en campo contrario, en ocasiones de gol... Todos los datos dicen que fuimos superiores al Barça y fuimos capaces de demostrarlo con la victoria para pasar a cuartos". Así, después de tantas jornadas afirmando que el fútbol le debía una al Athletic, ayer jueves Marcelino dijo que "el fútbol fue justo": "Pero no solo con los futbolistas, sino también con una afición que ha adornado todo por cómo sonaba el estadio".







Por otro lado, Xavi Hernández no quiso entrar en polémicas, por lo que no valoró el penalti por mano de Jordi Alba y se limitó a felicitar al Athletic su pase a cuartos porque "en muchos momentos ha sido mejor que nosotros y hay que reconocérselo". El míster del Barcelona destacó también el papel de un San Mamés "que siempre es un campo muy difícil" y reconoció que los de Marcelino se llevaron el encuentro por "la intensidad" mostrada durante los 120 minutos: "Nos han ganado en todos los duelos, en todas las pelotas, en estrategia y en todas las dobles jugadas. El Athletic ha estado excelente físicamente, ordenado y bien trabajado y nosotros no nos hemos impuesto". Así pues, Xavi admitió que el club catalán no pasa por su mejor momento, pero abogó por "seguir trabajando" porque aunque "son días duros todavía nos queda La Liga y la Champions".

lesión de sancet



Preocupación en los servicios médicos del Athletic por el estado de Oihan Sancet. El iruindarra tuvo que retirarse del verde en el minuto 52, fue sustituido por Iñaki Williams, después de una extraña flexión de su rodilla izquierda. Tras ser atendido sobre el campo, todo parecía indicar que el internacional sub'21 continuaría en el partido sin problemas; sin embargo, apenas duró de pie un par de minutos antes de pedir el cambio definitivo. Se trata de la misma rodilla que en 2018 le obligó a pasar por el quirófano tras romperse el ligamento cruzado anterior y el menisco interno, por lo que hoy será sometido a un reconocimiento radiológico. "Tuvo una molestia en la rodilla izquierda. No sintió nada alarmante pero sí que se le movió la rodilla y después de ello se sentía incómodo o con una ligera molestia, así que le harán resonancia pero esperamos que sea leve o nada", concluyó Marcelino, que después de jugar cuatro finales en un año con el Athletic ya piensa en la quinta, la de Copa, que se disputará de nuevo en Sevilla.

