Xavi cumple su amenaza: Dembélé no viaja a Bilbao

El caso Dembélé ha terminado de estallar este jueves. Había morbo por ver la convocatoria de Xavi Hernández para el partido de este jueves de Copa ante el Athletic. Y entre los citados por el técnico de Terrasa no figura el extremo francés.



Ousmane, genio y figura, termina contrato en junio y se niega a aceptar la oferta de renovación que le ha puesto sobre la mesa la entidad presidida por Joan Laporta. Una decisión que le va a alejar por el momento de los terrenos de juego. "No es una situación fácil ni agradable, pero priman los intereses del club. Estamos en una situación compleja, difícil. Si no renueva, el club debe buscar una solución. No podemos estar en esta situación. Hemos esperado mucho tiempo. Hace cinco meses que Mateu (el director deportivo del Barcelona) está en conversaciones y no podemos esperar más", advirtió el miércoles Xavi.



Cuestionado por si Dembélé jugará si no renueva, el mensaje fue claro: "Esa no es una situación que se contemple. O renueva o se le busca una salida. O una cosa o la otra. La que me has dicho, no se contempla". Dicho y hecho.



Mateu Alemany, director deportivo del Barcelona, ha asegurado esta mañana que "es obvio" que Dembélé no quiere seguir en el club y le hemos instado a salir del club en el mercado de invierno.





Tampoco viaja a Bilbao Memphis Depay por una sobrecarga muscular.