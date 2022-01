Xavi: "Tengo admiración por el Athletic"

Xavi Hernández vivirá este jueves su primer partido en el banquillo de San Mamés. Como jugador, el mito del Barcelona experimentó en sus propias carnes partidos de altos vuelos contra el Athletic y recibió el reconocimiento de la afición rojiblanca. Ahora regresará a Bilbao para buscar el billete para los cuartos de final de la Copa. Y el técnico culé no lo ha pasado por alto este miércoles en la rueda de prensa previa. "Tengo los mejores recuerdos de ese campo. Me han tratado muy bien. Tengo una fantástica relación con el club y con muchos jugadores de ese club. Tengo admiración por ese club, creo que hacen las cosas muy bien y tienen las cosas muy claras. Se vive un ambiente fenomenal siempre allí", ha destacado el de Terrassa, que intenta reconducir la nave blaugrana.



Cuestionado sobre el encuentro que prevé ante el equipo de Marcelino García Toral, Xavi Hernández cree que el pase a la próxima ronda estará caro: "El partido de principio de temporada nos sirve de referencia (1-1 en LaLiga). Tiene uno de los mejores entrenadores de los últimos años. Un rival muy intenso, muy agresivo. Exigen mucho, sobre todo en su casa. Salen muy bien a la contra. Puede ser una de las mejores hornadas del Athletic de los últimos años. Trabajan muy bien. A partido único, lo hace muy atractivo. Llegar lejos en esta competición nos hace ilusión".



?? Xavi: ?@ANSUFATI tiene estrella y tiene gol; es capaz de marcar diferencias en cada partido. Es un privilegio tenerle? pic.twitter.com/sAWOfTfAQf — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 19, 2022

ULTIMÁTUM A DEMBÉLÉ

Las estadísticas están con el entrenador del Barça, quedonde solo perdió en una ocasión. Según detalla la web del club catalán, en las quince visitas como futbolista obtuvoEl Barcelona viene de caer en las semifinales de la Supercopa ante el Real Madrid en un encuentro donde los culés dejaron una buena imagen, con la entrada de los recuperados Ansu Fati y Pedri . Xavi Hernández cree que ese es el camino a seguir: "Creo que se están viendo cosas positivas, pero hay que mejorar en los resultados".Está por ver si este jueves el técnico del Barcelona cuenta con los servicios de Ousmane. El extremo francésy como acaba contrato a final de temporada, puede que la directiva de Joan Laporta le siente en la grada. Xavi se ha puesto del lado del club, que ya le ha lanzado un ultimátum: "No es una situación fácil ni agradable, peroEstamos en una situación compleja, difícil. Si no renueva, el club debe buscar una solución. No podemos estar en esta situación. Hemos esperado mucho tiempo. Hace cinco meses que Mateu (el director deportivo del Barcelona) está en conversaciones y no podemos esperar más".Cuestionado por si Dembélé jugará si no renueva, la advertencia fue clara: "Esa no es una situación que se contemple.O una cosa o la otra. La que me has dicho, no se contempla".