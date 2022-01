La guardia pretoriana de Carlo Ancelotti

AL Real Madrid de Carlo Ancelotti se le ve venir de lejos. Tiene un once titular reconocible, una alineación que casi puede recitarse de carrerilla si no fuera por un minúsculo manojo de variables que auxilian al técnico italiano en situaciones donde las lesiones, la acumulación de tarjetas o el covid-19 le impiden tirar de los de siempre. Es decir, al Real Madrid de Ancelotti le gusta vestirse de gala. Repeinarse. Y ni lo disimula ni lo esconde. Porque el entrenador blanco no solo es poco amigo de las rotaciones, sino también de las sustituciones. Lo demostró en la semifinal de la Supercopa disputada el miércoles frente al Barcelona (2-3), en la que no gastó los cinco cambios –que podrían haber sido seis al llegar el encuentro a la prórroga– y esperó hasta el minuto 110 para sacar al terreno de juego a su última bala, Eduardo Camavinga. Además, lo demuestra cada vez que abre la boca: "Juegan los mejores". Y los mejores, para él, son Luka Modric, Toni Kroos y Carlos Henrique Casemiro si hablamos del centro del campo. Ellos tres son su guardia pretoriana. Los encargados de protegerle y escoltarle. Porque Benzema hace los goles y Vinicius Jr. pone la magia. Pero Ancelotti masca chicle más tranquilo cuando su tridente está en el campo. De hecho, si no están sobre el verde, es porque no pueden.

Así, Casemiro es quien más minutos acumula. El brasileño lo ha jugado todo en Champions y en liga, a excepción del último encuentro ante el Athletic porque estaba amonestado; mientras que Kroos se perdió las ocho primeras jornadas por una pubalgia que llevaba arrastrando bastante tiempo. Mención especial merece Modric, quien a sus 36 años parece vivir una segunda juventud. Casi adolescencia. El centrocampista croata se encuentra en un gran estado de forma, pero también es cierto que esta temporada acumula ya varias ausencias por cansancio y sobrecarga muscular. Con todo, gracias a su gran rendimiento, le han llovido ofertas multimillonarias de grandes clubes, pero él decidió renovar un año más con el Real Madrid. Así que el Santiago Bernabéu tendrá a su mejor tridente al menos hasta junio de 2023.

Y es que los números avalan la apuesta sobre seguro de Ancelotti. En Champions, estos tres jugadores compartieron titularidad en las últimas cuatro jornadas de la fase de grupos. Y el conjunto blanco las ganó todas, lo que le llevó al primer puesto del grupo, hecho que no le evitará medirse a un coco como es el PSG. Al igual que también va primero en LaLiga Santander. Porque la guardia pretoriana también es un seguro de vida en la competición doméstica. En ella han jugado juntos diez partidos, con un saldo de ocho victorias y dos derrotas.

Así pues, el paso de las temporadas parece no hacer mella en ellos. De hecho, Casemiro y Modric formaron parte de ese equipo que, también a manos de Ancelotti, logró la Décima –Kroos llegaría ese mismo verano procedente del Bayern de Múnich–. Entre los tres hacen una edad media de 32 años –Modric, 36, Kroos, 32 y Casemiro, 29– y, a pesar de ello, ninguno de los jóvenes de la amplia plantilla blanca llega a toserles. Y es que Fede Valverde y Eduardo Camavinga también parecen ser del agrado del técnico italiano, pero no lo suficiente como para arrebatarles el puesto a los soldados de su confianza. Por ello, ambos chavales, junto a un recuperado Dani Ceballos, asoman como recambios de garantías para dar descanso a su guardia, como unos sustitutos que pueden dar alegrías: aún resuena el gol que el uruguayo marcó ante el Barcelona para desequilibrar la semifinal.

De esta forma, todo parece indicar que Modric, Kroos y Casemiro volverán a llevar la batuta del Real Madrid en la final frente al Athletic (mañana, 19.30 horas/Vamos); por lo que Marcelino García Toral puede decantarse por Mikel Vesga en un intento de contener más la medular. Ante el Atlético de Madrid, el técnico del Athletic apostó por Oier Zarraga para acompañar a Dani García en detrimento de un Unai Vencedor lesionado, que llegará hoy a Arabia Saudí, pero puede que el asturiano en esta ocasión dé entrada a un Vesga que ya gozó de minutos en el encuentro del pasado jueves.

la actualidad

Carvajal, positivo por covid-19

Ausente en la final. Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, dio positivo por covid-19 en los últimos test realizados en la plantilla madridista, por lo que el lateral derecho se perderá la final de mañana contra el Athletic. El jugador se encuentra actualmente confinado en el hotel Hilton Riyhad, donde el club maneja la posibilidad de que pueda permanecer unos cinco días confinado, lo que, de ser así, obligaría al futbolista a regresar a la capital española al margen de la expedición.

Alaba y Vallejo no entrenan. Además de la ausencia confirmada de Dani Carvajal en la sesión de entrenamiento, tampoco se ejercitaron con el resto del grupo David Alaba y Jesús Vallejo, que arrastran molestias físicas, de modo que sus posibles comparecencias en la final están pendientes de la evolución en las últimas horas. Por otro lado, sí se entrenaron con normalidad Vinícius Junior, Luka Modric, Éder Militao y Karim Benzema, que acabaron con molestias la semifinal contra el Barcelona.

