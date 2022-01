Carlo Ancelotti: "El Athletic disfruta de muchos registros"

Carlo Ancelotti (Reggiolo, Italia, 10-VI-1959) no tiene dudas de que al Real Madrid le espera mañana una final "muy igualada y competida" contra el Athletic. En varias ocasiones ha hecho referencia a ello el técnico blanco durante una rueda de prensa telemática en la que ha elogiado al conjunto rojiblanco, un equipo que "disfruta de muchos registros", ha subrayado.

"Hace un mes que hemos jugado dos veces contra ellos, la última en Bilbao y fueron dos partidos muy igualados y competidos también. Lo mismo va a pasar mañana y los pequeños detalles pueden ser muy importantes, porque el Athletic de Bilbao es un equipo que disfruta de muchos registros como la solidez defensiva, la buena organización, la rapidez arriba y la habilidad en los balones parados. Tenemos que tener en cuenta todo esto y el plan será distinto al de la semifinal, porque el Athletic de Bilbao tiene distintos registros al Barcelona", ha expuesto asimismo Ancelotti, que ha recordado que en el encuentro liguero celebrado el pasado 1 de diciembre en el Santiago Bernabéu "ellos tuvieron muchas más ocasiones que en San Mamés, donde nos adelantamos muy pronto en el marcador con dos goles de Benzema, cambiamos un poco el aspecto defensivo y nos salió bien".

Buen amigo de Marcelino, con quien le une una "amistad de piel", el entrenador italiano, que tiene las dudas de David Alaba y Marco Asensio y la baja por coronavirus de Dani Carvajal, se ha referido también al estado actual de su equipo: "No sé si estamos en el mejor momento, quizás fue antes de Navidad, pero estoy contento de llegar a esta final así. La personalidad, el carácter y la costumbre de jugar este tipo de partidos me deja mucho más tranquilo en este partido que en otros, por lo que el trabajo para mí estos días es muy tranquilo al no tener que meter a los jugadores trabajo, ni concentración". Más allá de advertir que el plan de partido será distinto al de la semifinal de la Supercopa frente al Barcelona, el italiano no ha querido profundizar en el estilo de juego por el que apostará mañana, pero ha dejado claro que "el sistema perfecto no existe y estoy encantado de que se pueda decir que el Real Madrid juega a la contra, porque para eso hay que jugar vertical, tener jugadores que den el pase en el momento justo y delanteros que ataquen en el tiempo justo".



OTRA FINAL

Siete años y un mes después, así las cosas, Ancelotti está a las puertas de una nueva final como técnico blanco, algo que ha confesado que "no pensaba que pudiese darse de nuevo y estoy muy feliz de vivir otra vez este periodo que me ilusiona mucho". "Jugar una final es siempre especial y más aún con el Real Madrid, porque es un club que tiene costumbre de vivir este tipo de momentos", ha remarcado el veterano preparador transalpino, a quien no "incomoda" jugar en Arabia Saudí, dado que "tuvimos un ambiente muy bonito en el clásico, sabemos que es importante para la Federación y poder ayudar a las ligas menores en España está bien".