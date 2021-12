Las notas de Aitor Martínez: El misil de Williams

2. Agirrezabala. Le tocó ocupar el puesto de Simón y cumplió con creces Solventó el trabajo que tuvo, que no fue excesivo con firmeza. Eso sí, no pudo hacer nada para evitar los dos tantos del Betis. Bien con el balón en los pies, demostró seguridad.

0. Lekue. Vivió una tarde complicada. Superado en muchísimas ocasiones, quedó retratado en la acción del primer tanto del Betis, en la que Álex Moreno le cogió la espalda con mucha facilidad. Apenas aportó en ataque. Fue sustituido.

1.Yeray. A ratos tuvo mucho trabajo, como toda la defensa. Cometió errores que debe corregir. Dejó que William José le pivotara muy fácil dentro del área en el segundo gol del Betis.

2. Nuñez. En su regreso a la titularidad estuvo serio, aunque tuvo un lunar, no seguir a Juanmi en el tanto del empate bético. Por lo demás, cuajó una buena actuación que le debe ayudar a ganar confianza de cara al partido ante el Madrid.

1. Balenziaga. En su partido 300 con el Athletic sufrió mucho en los mejores momentos del Betis, pues tampoco contó con mucha ayuda. En ataque volvió a evidenciar lagunas, especialmente a la hora de poner centros al área.

1. Nico Williams. Es insistente, y lo volvió a demostrar ante el Betis, aunque estuvo bastante desacertado. No termina de relacionarse con el gol, ya sea marcando o asistiendo. Estiró por momentos al equipo, pero no tuvo la incidencia en el juego de otros partidos.

4. Vencedor. Se multiplicó en el centro del campo. A ratos estuvo superado por el rival, como todo el equipo, pero acabó el partido muy entero. De sus botas nació la acción que acabó con el gol de De Marcos. Sigue creciendo como futbolista.

1. Vesga. Ocupó el puesto del sancionado Dani García, pero no estuvo muy acertado. Muy lento con el balón en los pies, obligó a Vencedor a multiplicarse en labores de contención. Pudo hacer más en el segundo gol del Betis. No acabó el partido.

2. Muniain. Se inventó una gran acción y un mejor pase para que Iñaki Williams abriera el marcador en el minuto dos del partido. No tuvo mucha continuidad, lo que fue en perjuicio del colectivo. Debe ser más constante. Fue sustituido.

1. Raúl García. Repitió en el once, lo cual no es una novedad, pero no tuvo la incidencia que le hubiese gustado. Filtró un par de buenos balones, pero apenas tuvo presencia en el área, donde debe marcar diferencias. No acabó el partido.

4. Iñaki Williams. Marcó un doblete con el que puso fin a casi dos meses de larga sequía goleadora. Realizó tres disparos a puerta y anotó dos tantos en un ejercicio de eficacia. En el primero, batió en el mano a mano a Rui Silva, a quien fusiló con un potente disparo que se coló casi por la escuadra para poner el empate. Estiró al equipo en los peores momentos del Atheltic, que por momentos sufrió para frenar al Betis. Los goles deben ayudarle a ganar en confianza.

-De Marcos. Marcó el gol de la victoria del Athletic tras salir del banquillo. Aportó en ataque con varias llegadas y algún centro peligroso. No sufrió en defensa.

-Zarraga. Su entrada dio otro aire al equipo, que creció a través de un mejor trato del balón. Debe ser titular en el centro del campo.

-Sancet. Suplente de nuevo, el equipo mejoró con él en el campo. Participó en los dos últimos goles del Athletic.

-Berenguer. Buenos minutos los suyos. Entró con chispa, participativo y sin cometer los errores de otros días.

-Morcillo. Apenas entró en contacto con el balón en los pocos minutos que jugó.