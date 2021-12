Iñaki Williams y Sancet lideran la remontada del Athletic

El fútbol le ha devuelto este domingo al Athletic lo que le ha quitado en otros partidos. Ver para creer. El conjunto rojiblanco estaba llamado a sufrir frente a un buen Betis el enésimo revés y, de repente, le ha valido un arreón a la vieja usanza en el tramo final para sellar una remontada épica que le permite cerrar su racha de ocho jornadas sin vencer y rearmarse de cara a la visita el mércoles del Real Madrid, el líder de la liga.

Si una semana atrás, la portería del Sevilla se le empequeñeció en las numerosas ocasiones de que las que gozó, este domingo ha metido los tres lanzamientos claros que ha ejecutado. Un pleno que retrata la volatibilidad de este equipo, de máximo riesgo si cotizara en Bolsa. Como lo es Iñaki Williams, que se ha revalorizado ante uno de sus rivales preferidos. Ha sellado un doblete con dos tantos marca de la casa en sendas acciones en las que ha sacado renta de su velocidad. El gol te pone en la cima y el error, en el infierno. Ha tocado lo primero, como ha sido también en el caso de Sancet, cuya presencia ha resultado determinante en la gestión de los dos últimos tantos de los leones, que han consumado la remontada por medio de De Marcos, otro recambio en positivo.

Se conocía el estropicio que en las últimas horas había hecho el covid-19 en el Athletic. Unai Simón e Iñigo Martínez son sus dos víctimas más recientes, aunque el Betis también lo sufre en la figura del mexicano Guardado. Sin dos de sus grandes referentes, Marcelino ha tirado de manual. Sus dos recambios estaban cantados. El cachorro Julen Agirrezabala y Unai Nuñez tomaban el testigo de los mencionados, por lo que les tocaba, junto a sus compañeros, poner a prueba la solvencia defensiva ante uno de los equipos de moda.

No en vano, el conjunto bético, tercer clasificado, se presentaba en San Mamés con el aval de cuatro victorias consecutivas, tramo en el que había marcado once goles, seis de ellos los acaparaba Juanmi, y solo uno encajado. El Athletic encarnaba el lado opuesto, como el día y la noche. Encadenaba tres partidos sin mojar y ocho jornadas sin vencer. Con esta estadística en la mano, el colectivo rojiblanco tenía motivos como para temblar. Otra cosa es que el fútbol no es tan frío como los números. De ahí, la pasión que levanta.





GOL A LAS PRIMERAS DE CAMBIO



Lo cierto es que esta lógica se ha hecho añicos en un abrir y cerrar de ojos. No habían transcurrido ni dos minutos y el Athletic se ha visto por delante en el marcador después de romper una sequía de casi 300 minutos de ineficacia total. Si ante el Sevilla no hacía gol ni al arcoíris, este domingo lo ha hecho a las primeras de cambio, aunque haya estado rodeado de suspense y gracias a que el VAR ha corregido al línea.

Iñaki Williams, además, se quita un peso de encima. Tan vilipendiado en los últimos tiempos por su falta de pegada, en esta ocasión ha sabido definir un pase filtrado por Muniain para batir a Rui Silva. Una conexión letal cuando funciona. La euforia, eso sí, ha durado lo mismo que un caramelo a un niño. Ha sido cuando ha emergido Juanmi, un exrealista para más detalle. Como delantero tuxri-urdin no fue capaz de batir a los rojiblancos y lo ha hecho a la primera que ha tenido en esta ocasión, lanzado por una inspiración divina. Son siete sus goles en los cinco partidos más recientes. Vuelta a empezar con solo seis minutos consumidos.

El Athletic ha acusado el golpe. Y mucho. Ya no le vale la excusa de que es uno de los equipos que más genera. Eso dice su entrenador. Hoy se ha visto otra cosa ajena a ese escenario durante el primer acto. El Betis, nada más marcar Juanmi, se ha hecho con el partido. Ha sabido manejar los tiempos, quizá porque ha detectado las debilidades de los leones, espesos en la creación y sabedores de que la sociedad Vencedor-Vesga no se activaba en la medular. El Betis fue a lo suyo, tiene muy buenos peloteros y el Athletic, no. Muniain, que cumplía 29 años de edad, es el que más talento tiene de los rojiblancos en ese matiz, pero el capitán, al margen de las asistencia del 1-0, apenas ha aparecido. Así las cosas, el Athletic se ha tenido que encomiar a rascar en algún zarpazo, en una contra o en una acción individual que no han llegado pese a los intentos de los hermanos Williams, hoy protagonistas, sobre todo en el caso del mayor de la saga.





LA LOCURA

El paso por vestuarios se entendía como reparador para un Athletic que necesitaba un plus en su juego. Más lejos de la realidad. Ha sido el Betis el que ha arrancado con el bastón de mando. Los de Pellegrini se habían subido a la buena ola y en cuestión de siete minutos han generado tres acciones de máximo peligro. Han acertado a la tercera. Con anterioridad, Agirrezabala ha sacado una buena mano a disparo de Fekir, de seguido Willian José ha marrado un mano a mano con el meta donostiarra, pero Fekir ya no ha desperdiciado la que ha tenido de nuevo tras ganar Carvalho la batalla a un Yeray que ha proyectado cierta inseguridad.

El Athletic estaba grogui, sin ideas y sin dar muestras de reacción. El fútbol, sin embargo, es así de impredecible. Marcelino ha removido la coctelera y ha encontrado el punto sabroso al cóctel que ha tocado degustar en el tramo final. Las comparecencias de Zarraga, Berenguer, De Marcos y Sancet han resultado determinantes, sobre todo en los dos últimos casos.

El de Mendillorri tiene una calidad que debe explotar y este ha abierto su tarro de las esencias para ser partícipe en los dos tantos que han sellado la remontada. Marcelino había proclamado en sus comparecencias anteriores que en el momento en que su equipo hiciera gol, empezaría a romperla. Sonaba a bilbainada, pero ha sido así. Primero, Sancet ha asistido a Iñaki Williams, para que este sacara un latigazo que sorprendía a propios y extraños. Un golazo. Doblete de Iñaki, que calla muchas bocas. Sancet, después, se ha asociado con De Marcos, para que el segundo capitán volviera a marcar desde tiempos inmemoriables y consumar una voltereta que sabe a gloria.





Ficha técnica:



ATHLETIC: Agirrezabala; Lekue (Min. 55, De Marcos), Yeray, Unai Nuñez, Balenziaga; Nico Williams (Min. 82, Morcillo), Vencedor, Vesga (Min. 55, Zarraga), Muniain (Min. 69, Berenguer); Raúl García (Min. 69, Sancet) e Iñaki Williams.

BETIS: Rui Silva; Bellerín, Bartra, Víctor Ruiz, Álex Moreno (Min. 83, Miranda); Canales, Carvalho (Min. 83, Joaquín) , Guido Rodríguez (Min. 67, Edgar), Fekir; Willian José (Min. 83, Borja Iglesias) y Juanmi (Min. 77, Rodri).

Goles: 1-0: Min. 2; Iñaki Williams. 1-1: Min. 6; Juanmi. 1-2: Min. 52; Fekir. 2-2: Min. 72; Iñaki Williams. 3-2: Min. 89; De Marcos.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño).Amonestó a Zarraga (Min. 59), por el Athletic; y a Fekir (Min. 49), Guido Rodríguez (Min. 59) , Miranda (Min. 90) y a su técnico Manuel Pellegrini (Min. 90), por el Betis.

Incidencias: 38.002 espectadores, según datos oficiales, se dieron cita en San Mamés en encuentro correspondiente a la décimonovena jornada de LaLiga Santander.