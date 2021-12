Unai Simón e Iñigo Martínez, baja por covid en el Athletic

Unai Simón e Iñigo Martínez se perderán los dos últimos partidos del año. Tal y como ha comunicado el Athletic este viernes por la mañana, ambos futbolistas han dado positivo en las pruebas de coronavirus a las que se han sometido y se encuentran confinados en sus domicilios. En la nota hecha pública por el club, se informa que ambos tienen "buen estado de salud" y que, atendiendo al protocolo sanitario, guardan reposo en sus casas.





Iñigo Martínez durante un entrenamiento. FOTO: Juan Lazkano

Estos dos casos son los primeros que se dan en el Athletic en muchos meses, pero no los únicos que se han detectado en los últimos días en distintos equipos de LaLiga Santander. No obstante, el, rival el próximo miércoles de los rojiblancos, Luka Modric, Marco Asensio, Marcelo, Lunin, Rodrygo y Gareth Bale , además de Davide Ancelotti, hijo de Carlo, se perderán el clásico de la próxima semana en San Mamés.Ahora, está por ver si a los positivos de Unai Simón Iñigo Martínez les sigue algún otro. Por lo pronto, no hay no más noticias al respecto, si bien en el club se habrán tomado medidas al respecto para tratar de evitar que se extiendan los contagios y evitar así un brote.Cabe recordar que para que se aplace un partido en Primera División, los equipos deben disponer de, de los que al menos cinco deben tener ficha del primer equipo. Es por ello que parece difícil que los partidos del Athletic contra el Betis o el Real Madrid se vayan a posponer.