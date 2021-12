Unai Simón: "Siempre que el Athletic quiera que esté aquí, me voy a quedar"

Unai Simón está de dulce. Es una evidencia, como lo es también que se ha convertido en una de las grandes referencias de este Athletic, que agradece la aportación de un portero ya consagrado, internacional y que ha sumado puntos con sus buenas intervenciones. El de Murgia está en el escaparate gracias a este gran nivel que ha adquirido y han surgido rumores sobre la posibilidad de que llegue en el futuro a Ibaigane algún equipo con una oferta mareante que podría generar la salida del meta.

Simón tiene contrato hasta el 30 de junio de 2025 y sin cláusula de rescisión, pero él se muestra tranquilo en este sentido y ha reiterado su deseo de seguir en el Athletic. "Siempre que el Athletic quiera que esté aquí, me voy a quedar. Siempre que se dé esa situación, le debo la vida que tengo al Athletic y se la quiero agradecer de la mejor manera posible, que es defender la portería del Athletic todos los partidos", ha subrayado el guardameta, que tampoco se considera un líder en el vestuario: "No soy de los pilares, aquí no hay un líder, una persona que solo tira del carro, sino que lo hacemos todos, poner nuestro granito de arena y sumar para el equipo".

El alavés cumple su tercera temporada en el primer equipo y cree que en la actual es la proyecta su mejor versión. "Llevo solo tres años, y no. Sí que de las tres temporadas es la que mejores números tengo, pero, aparte de los números, son las sensaciones", momento en que ha recalcado que se encuentra "bastante cómodo, entiendo la lectura que plantea el míster y el equipo está muy volcado".

Unai Simón ha reconocido sus errores en el pasado y también sus buenas actuaciones, aunque se queda con la mentalidad con que las afronta, sobre todo en el primero de los casos: "¿Cómo lo gestiono? Olvidándolos. Es la mentalidad que he tenido siempre, seguir trabajando y pensando en el día siguiente. El rival que te venga es un nuevo partido y estar al cien por cien para no encajar", al mismo tiempo que reconoce que se tiene que adaptar en su juego de pie a lo que le pide Marcelino en el Athletic y Luis Enrique, en la selección española: "Por mis características, es más fácil un juego más directo, más de portero como es el del Athletic, pero si quiero jugar con la selección, lo tengo que hacer de la manera que me pide Luis Enrique y con Marcelino, lo mismo".

Sobre la racha de malos resultados y la falta de pegada, Unai Simón, que ha encajado once goles en sus quince partidos como titular, prefiere poner el acento en el juego ofensivo que cree genera su equipo: "Somos conscientes de cómo hay que entender el fútbol, somos de los que más ocasiones genera, que no te da de comer, necesitas meter goles. Lo difícil es lo que hacemos, pero nos falta ese último pase, ese último tiro para hacer gol, y la plantilla sabe que es cuestión de insistir. Es una mala racha, seguro que le damos la vuelta cuando metamos el primero".